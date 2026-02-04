شباب الأهلي يهزم العربي القطري بـ «أرقام قياسية» في السلة



علي معالي (أبوظبي)

اقترب فريق شباب الأهلي لكرة السلة من بلوغ نصف نهائي دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (فيبا- وصل)، بعد الفوز على العربي القطري في ذهاب ربع النهائي بنتيجة 107-88 على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي، ويلتقي الفريقان مجدداً في الدوحة الثلاثاء المقبل، وكانت الرميات الثلاثية الرائعة من لاعبي «الفرسان» سبباً مباشراً في التفوق على فريق «الأحلام» القطري، انتهت أرباع المباراة بنتيجة 29-30 و29-10 و25-23 و24-25 لمصلحة شباب الأهلي.

ونجح «الفرسان»، أبطال منطقة الخليج في النسخة الماضية، في تسجيل خمس ثلاثيات في الربع الأول وحده، ووصل إجمالي الرميات الثلاثية الناجحة إلى 17 رمية في عرض تصويبي مذهل من جانب لاعبي الأهلي، وبهذا الأداء، عادل شباب الأهلي أعلى عدد من الثلاثيات المسجلة في مباراة واحدة هذا الموسم، وهو الرقم الذي كان قد سجّله نادي الكويت الكويتي في فوزه 115-81 على الشارقة خلال مرحلة المجموعات 18 نوفمبر الماضي.

لم يكتفِ شباب الأهلي بذلك، بل انفرد بالرقم القياسي لأعلى نسبة نجاح من خارج القوس في مباراة واحدة هذا الموسم، بعدما سدد بنسبة 53.1%، متجاوزاً الرقم السابق الذي سجّله كاظمة الكويتي (51.9%) في فوزه 95-81 على المحرق البحريني في 20 أكتوبر الماضي.

وكان عمر خالد متألقاً في اللقاء من خلال رميات ثلاثية جعلت فريقه يخرج بهذا الانتصار المهم، حيث سجل اللاعب الموهوب في الرميات الثلاثية 21 نقطة جميعها من خارج القوس، مسدداً 7 من 9 ثلاثيات خلال 26 دقيقة فقط من المشاركة، في واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم.

وقدّم حامد عبداللطيف أفضل أداء له هذا الموسم أيضاً بتسجيل 19 نقطة مع 6 متابعات، فيما واصل الأميركي ديشاوندري واشنطن حضوره الشامل كعادته بـ 17 نقطة و12 متابعة و8 تمريرات حاسمة، وسجل أسان بوي 14 نقطة و9 متابعات، في فوز جاء ثمرة عمل جماعي واضح، عكسته 25 تمريرة حاسمة خلال اللقاء، ونجح الأميركي برايون ألين في قيادة هجوم شباب الأهلي بتسجيله 22 نقطة.

وأرجع عمر خالد قناص شباب الأهلي ما حدث في المباراة إلى الجماعية، قائلاً: «لعبنا معاً كفريق واحد، وأنه قدم مع حامد عبداللطيف، أفضل أداء له هذا الموسم حتى الآن، وتشاركنا الكرة طوال الأربعين دقيقة، وكان ذلك هو مفتاح وسر التألق والفوز».