الذئاب يتفوّق على الإمارات في كأس دبي الذهبية للبولو



دبي (الاتحاد)

فاز فريق ذئاب دبي على فريق الإمارات بنتيجة 10 أهداف مقابل ثمانية أهداف في كأس دبي الذهبي 2026، لينفرد بصدارة البطولة حتى الآن، ويضع الكأس فوق صفيح ساخن، تميّزت المباراة بالندية والكفاح من بدايتها وحتى نهايتها، كما حقق فريق بنجاش أول فوز له ليضمد جراحه على حساب فريق غنتوت بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف في مباراة كان فيها فريق بنجاش هو الأفضل.

شهدت مباراة فريق ذئاب دبي والإمارات 18 هدفاً، وتُعدّ واحدة من أفضل المباريات حتى الآن بسبب تقارب المستوى بين الفريقين، وبرغم أن الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، فإن فريق الإمارات نجح في إثبات وجوده وأنهي الشوط الثاني لمصلحته بفارق هدفين وبنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، وهذا الفارق منح الفريق ثقة زائدة انسحبت على الأداء في الشوط الثالث، الذي شهد هجمات مكثّفة من الذئاب أسفرت عن خطف أربعة أهداف دفعة واحدة، فيما اكتفى فريق الإمارات بإحراز هدف واحد فقط، لينتهي الشوط بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة أهداف.

ويشهد الشوط الرابع صحوة فريق الإمارات في محاولة لإدراك التعادل، وبالفعل يحرز هدفيه السادس والسابع إلا أن فريق الذئاب ينجح في إضافة الهدف الثامن مع صافرة الحكم، ويأتي الشوط الخامس والأخير قمة في التحدي لينتهى اللقاء بفارق هدفين لمصلحة فريق ذئاب دبي.