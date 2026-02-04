الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الذئاب يتفوّق على الإمارات في كأس دبي الذهبية للبولو

الذئاب يتفوّق على الإمارات في كأس دبي الذهبية للبولو
4 فبراير 2026 14:30

 
دبي (الاتحاد)
فاز فريق ذئاب دبي على فريق الإمارات بنتيجة 10 أهداف مقابل ثمانية أهداف في كأس دبي الذهبي 2026، لينفرد بصدارة البطولة حتى الآن، ويضع الكأس فوق صفيح ساخن، تميّزت المباراة بالندية والكفاح من بدايتها وحتى نهايتها، كما حقق فريق بنجاش أول فوز له ليضمد جراحه على حساب فريق غنتوت بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف في مباراة كان فيها فريق بنجاش هو الأفضل.
شهدت مباراة فريق ذئاب دبي والإمارات 18 هدفاً، وتُعدّ واحدة من أفضل المباريات حتى الآن بسبب تقارب المستوى بين الفريقين، وبرغم أن الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، فإن فريق الإمارات نجح في إثبات وجوده وأنهي الشوط الثاني لمصلحته بفارق هدفين وبنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، وهذا الفارق منح الفريق ثقة زائدة انسحبت على الأداء في الشوط الثالث، الذي شهد هجمات مكثّفة من الذئاب أسفرت عن خطف أربعة أهداف دفعة واحدة، فيما اكتفى فريق الإمارات بإحراز هدف واحد فقط، لينتهي الشوط بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة أهداف.
ويشهد الشوط الرابع صحوة فريق الإمارات في محاولة لإدراك التعادل، وبالفعل يحرز هدفيه السادس والسابع إلا أن فريق الذئاب ينجح في إضافة الهدف الثامن مع صافرة الحكم، ويأتي الشوط الخامس والأخير قمة في التحدي لينتهى اللقاء بفارق هدفين لمصلحة فريق ذئاب دبي.

أخبار ذات صلة
«انكورا» يتوج بلقب دولية الإمارات المفتوحة للبولو
فريق الإمارات يواجه «ذئاب دبي» على صدارة الكأس الذهبية للبولو
البولو
كأس دبي الذهبية للبولو
كأس البولو
فريق الإمارات
آخر الأخبار
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
الرياضة
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
اليوم 12:15
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©