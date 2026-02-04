8 لاعبين يمثّلون منتخب الجودو في «باريس جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)

تصل بعثة منتخب الجودو للعاصمة الفرنسية باريس يوم غدٍ، قادمةً من معسكرها الذي أُقيم على مرحلتين في بلغاريا والنمسا، استعداداً للمشاركة في بطولة باريس جراند سلام 2026 للجودو، التي ينظّمها الاتحاد الفرنسي للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، يومي السبت والأحد المقبلين، كأول مشاركة لمنتخبنا في موسم 2026، وذلك ضمن برنامج الإعداد للتأهل لدورة لوس أنجلوس الأولمبية.

يرأس بعثة منتخبنا لبطولة باريس الحالية الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، والمدرب فيكتور سيكتروف، إضافة إلى 8 لاعبين وهم: سيمون قسطنطين، الذي يشارك في «وزن 60 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، وعمر مراد «وزن تحت 81 كجم»، وأرام جريجوريان «وزن تحت 90 كجم»، وعمرو معروف، الذي يشارك في منافسات «وزن فوق 100 كجم، واللاعبة إليزا ليتيف، التي تشارك في منافسات وزن تحت 78 كجم.

وصرّح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بأن بطولة باريس المقبلة، التي يشارك فيها منتخبنا في افتتاح موسم الاتحاد الدولي للجودو، ستكون من أقوى بطولات الجراند سلام، لمشاركة أبرز اللاعبين المصنّفين في العالم من الجنسين، والتي تشهد مشاركة 520 لاعباً ولاعبه من 81 دولة، من بينها 6 منتخبات عربية، ممثّلة في منتخبات دولة الإمارات، مصر، المغرب، تونس، لبنان، وموريتانيا.

وقال: «تكتسب البطولة الافتتاحية أهمية خاصة لمنتخبنا، باعتبارها أولى الخطوات الحاسمة على الطريق الطويل نحو دورة الألعاب الأولمبية، والتي تمثّل أولى الفعاليات الكبرى في جولات الجودو العالمية لعام 2026، التي تنتظرها أسرة الجودو بشغف كبير».