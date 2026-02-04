أهلاً يناير.. مليارا يورو إنقاق الأندية على التعاقدات الجديدة



معتز الشامي (أبوظبي)

كان يوم إغلاق سوق الانتقالات حافلاً بالنشاط بعد فترة انتقالات يناير الهادئة نسبياً، ومع ذلك، أنفقت الأندية حول العالم أكثر من ملياري يورو على التعاقدات الجديدة، ما يبرز الثروة الهائلة في عالم كرة القدم.

وتصدّرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مرة أخرى، قائمة الإنفاق الإجمالي بواقع 453 مليون يورو، وشملت الصفقات الخمس الأبرز أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت صفقة انتقال أنطوان سيمينيو من بورنموث إلى مانشستر سيتي مقابل 72 مليون يورو أغلى صفقة في الميركاتو، وجاءت صفقة يورجن ستراند لارسن من وولفرهامبتون إلى كريستال بالاس بالمركز الثاني (49.7 مليون يورو)، بينما احتلت عودة لوكاس باكيتا إلى البرازيل مع فلامنجو المرتبة الثالثة (42 مليون يورو).

ولم تبرم معظم الأندية الكبرى في العالم أي صفقة انتقال، حيث فضلت الانتظار إلى الصيف، فلم ينفق (بايرن ميونيخ، وآرسنال، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، وبرشلونة) يورو واحداً، لكن ما هي الأندية التي أنفقت أكبر قدر من المال خلال فترة الانتقالات الشتوية؟.

مع أن فترة الانتقالات قد أغلقت في أكبر الدوريات العالمية، إلا أنها لا تزال مفتوحة في بعض الدول. فعلى سبيل المثال، يمكن لأندية الدوري التركي الممتاز إتمام الصفقات حتى يوم الجمعة، بينما تبقى فترة الانتقالات في البرازيل مفتوحة حتى 3 مارس، ويمكن لأندية الدوري الأميركي لكرة القدم التعاقد مع لاعبين جدد حتى 26 مارس، ولكن بتحليل فترات الانتقالات في الدوريات الخمسة الكبرى خلال الفترة من 1 يناير إلى 2 فبراير، يتضح أن مانشستر سيتي هو الأكثر إنفاقاً.

ويشكّل انضمام سيمينيو الجزء الأكبر من إنفاقهم البالغ 95 مليون يورو، بينما انضم مارك جيهي أيضاً من كريستال بالاس مقابل 23 مليون يورو.

وليس من المستغرب أن تكون 4 من الأندية الخمسة الأكثر إنفاقاً، أندية إنجليزية، حيث يأتي كريستال بالاس في المركز الثاني (90 مليون يورو). ويكمل الهلال السعودي المراكز الثلاثة الأولى بعد تعاقده مع كريم بنزيما في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، بـ25 مليون يورو، ويحتل وستهام المركز الرابع بـ56 مليون يورو، ويكمل قائمة الخمسة الأوائل توتنهام حيث أنفق 55 مليون يورو.

ويأتي أول نادٍ من إسبانيا في المركز السادس وهو أتلتيكو مدريد والذي أنفق هذا الشتاء 54 مليون يورو، يليه فلامنجو في المركز السابع، بـ54 مليون يورو، مع العلم أن السوق يغلق في 3 مارس المقبل.

فيما يحتل بورنموث المركز الثامن بـ42 مليون يورو، يليه فنربخشة التركي بـ37 مليون يورو، مع العلم أن السوق يغلق الجمعة المقبلة. ويكمل قائمة العشرة الأكثر إنفاقا لاتسيو الإيطالي بـ37 مليون يورو.