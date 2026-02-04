الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
93 دولة تشارك في الدوري العالمي لـ «شباب الكاراتيه» بالفجيرة

93 دولة تشارك في الدوري العالمي لـ «شباب الكاراتيه» بالفجيرة
4 فبراير 2026 15:30

 
علي معالي (أبوظبي)
تستضيف إمارة الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، في مجمع زايد الرياضي، وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للبطولة، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان خروج البطولة بأفضل صورة تنظيمية وفنية، بما ينسجم مع السمعة العالمية المرموقة التي تحظى بها هذه الجولة الدولية، التي تستضيفها دولة الإمارات.
أكد الدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، المنسق العام للبطولة، أن نسخة الفجيرة المرتقبة مرشّحة لتحقيق عدة أرقام قياسية، سواء على مستوى المشاركة، أو الحضور الجماهيري، أو المستوى الفني للمنافسات.
وقال البادي: «من المتوقع مشاركة أكثر من 3000 فرد من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أكبر وأقوى نُسخ الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، كما يشارك في تنظيم الحدث ما يقارب 450 شخصاً من فرق العمل، إلى جانب 250 متطوعاً من الجنسين، في صورة تعكس روح العمل الجماعي التي اعتدنا عليها في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى».
وأشار إلى أن البطولة تُعد محطة رئيسية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للكاراتيه، وتهدف إلى صقل مهارات اللاعبين الشباب وتأهيلهم للمنافسات القارية والعالمية، إضافة إلى دورها المهم في التصنيف العالمي للفئات العمرية.
وختم بالتأكيد على أن الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة يمثّل أحد أبرز الأحداث الرياضية في رياضة الكاراتيه خلال العام الجاري، لما يوفّره من منصة تنافسية عالية المستوى، ويعزّز في الوقت ذاته مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، وسط تغطية إعلامية محلية وعالمية واسعة، ومشاركة كبيرة من المنتخبات والأندية والمدربين من مختلف دول العالم.

