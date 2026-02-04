الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«كل النجوم» تروى قصتها الـ75 في لوس أنجلوس

«كل النجوم» تروى قصتها الـ75 في لوس أنجلوس
4 فبراير 2026 13:36

 
لوس أنجليس (أ ف ب)
يجتمع ليبرون جيمس مجدداً مع زميليه في المنتخب الأميركي الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الأخير، كيفن دورانت وستيفن كوري، في تشكيلة رنانة لمباراة «كل النجوم» في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفقاً للقائمة التي أُعلن عنها أمس.
وتقام مباراة «كل النجوم» الـ75 في 15 فبراير بلوس أنجليس، وفق صيغة جديدة تتضمن فريقاً من لاعبي العالم وفريقين من نجوم الولايات المتحدة، على أن يضم كل فريق ما لا يقل عن ثمانية لاعبين.
ستخوض الفرق الثلاثة بطولة مصغّرة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل أفضل فريقين للمواجهة النهائية.
وسينضم إلى جيمس وكوري ودورانت، وهم ثلاثة من ركائز المنتخب الأميركي المتوّج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، كل من جايلن براون نجم بوسطن سلتيكس، وجايلن برونسون موزع نيويورك نيكس، وكواهي لينارد من لوس أنجلوس كليبرز.
ويُكمل التشكيلة كل من دونوفان ميتشل (كليفلاند كافالييرز) ونورمان باول (ميامي هيت)، ليشكّلوا معا فريقاً يحمل اسم «USA Stripes».
وضمّت تشكيلة الفريق الآخر الذي يحمل اسم «نجوم الولايات المتحدة» كلاً من كايد كانينجهام (ديترويت بيستونز)، أنتوني إدواردز (مينيسوتا تمبروولفز) وتشيت هولمجرين (اوكلاهوما سيتي ثاندر).
ويقود صانع اللعب الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر فريق «العالم»، ويبرز إلى جانبه نجم لوس أنجلوس ليكرز السلوفيني لوكا دونتشيتش ونجم ارتكاز سان أنتونيو سبيرز الفرنسي فيكتوريا ويمبانياما ونجم دنفر ناجتس الصربي نيكولا يوكيتش.
ستقام المباريات المقامة ضمن فاعلية أسبوع «كل النجوم» في الخامس عشر من الشهر الجاري.

