«دبي لكرة السلة» يُسقط العملاق اليوناني في «اليوروليج»



دبي (الاتحاد)

سجّل فريق دبي لكرة السلة انتصاره الثاني عشر في موسمه الأول بالدوري الأوروبي (اليوروليج) بعد مواجهة استثنائية حسمها في الوقت الإضافي بنتيجة 108–98 أمام أولمبياكوس اليوناني على أرض كوكاكولا أرينا، أمام حضور جماهيري بلغ 6500 مشجع، ليؤكد الفريق أن ملعبه بات من أصعب الملاعب على ضيوف البطولة هذا الموسم.

منذ صافرة البداية، فرض فريق دبي لكرة السلة إيقاعه بثقة، ضغط دفاعي عالٍ، هجمات مرتدة سريعة، وجرأة واضحة في التسجيل من مختلف المسافات منحت أصحاب الأرض أفضلية مبكرة، بينما تفاعل الجمهور مع كل لحظة في أجواء حبست الأنفاس. لكن كما هي ليالي كرة السلة الأوروبية الكبرى، لم تخلُ المواجهة من الحماس. عاد أولمبياكوس بقوة، وارتفع نسق اللقاء، حتى جاءت ثلاثية في الثواني الأخيرة دفعت المباراة إلى وقت إضافي، وأسكتت المدرجات لثوانٍ قبل أن تعود للانفجار من جديد.

وفي الدقائق الخمس الحاسمة، ارتقى فريق دبي لكرة السلة للمسؤولية، وتماسك دفاعياً، وأدار الهجمات بثقة عالية، لينهي اللقاء بسلسلة نقاط حاسمة عكست شخصية الفريق وصلابته في اللحظات المفصلية.

وأكد مدرب فريق دبي لكرة السلة، يوريكا جوليماتش، أهمية الحضور الجماهيري قائلاً: «كانت مباراة عالية الندية والطاقة البدنية، وتقدمنا في النتيجة ولم نفقد الشغف. في النهاية أظهرنا شخصية قوية لنحسم اللقاء».

وأضاف: «نواجه ريال مدريد بعد يومين على أرضنا، ونأمل بحضور جماهيري أكبر. هذا الدعم يصنع الفارق لنا ونرى أن الجميع هنا يشعر وكأنه ضمن عائلة واحدة».

وتألق مفيوندو كابينجيلي في المنطقة الداخلية محققاً «دابل دابل»، بينما ظهر دواين بيكون وماكينلي رايت في اللحظات الحاسمة. كما وضع أليكسا أفراموفيتش بصمته مبكراً على طرفي الملعب، في أداء جماعي عكس هوية فريق دبي المتنامية مبرهناً أن الفريق لا يخشى التحديات على أرضه، ويتحد تحت الضغط.