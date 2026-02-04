«القوى» تدشّن موسم التحدي لأصحاب الهمم في بطولات فزاع الدولية

معتصم عبدالله (دبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، تُدشّن بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم 2026 منافساتها يوم الثلاثاء المقبل، على أن تستمر حتى 13 فبراير الجاري، على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثّلون 56 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتنطلق البطولة بمنافسات ألعاب القوى (الجائزة الكبرى – دبي 2026)، تليها بطولة الريشة الطائرة خلال الفترة من 5 إلى 11 مايو، ثم بطولة القوس والسهم في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، ضمن روزنامة رياضية تعزّز مكانة دبي على خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة اليوم في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث جرى الكشف عن أبرز تفاصيل الحدث وقائمة الشركاء والرعاة، التي تضم: أورا ديفيلوبرز، دبي الصحية، بريسكوت العقارية، بلدية دبي، بيوند العقارية، ماي دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مجموعة صيدليات ابن سينا، مزارع العين، هيئة الثقافة والفنون في دبي، مواصلات الإمارات، شرطة دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني – دبي.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، أن الحدث انطلق عام 2009 بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بهدف دمج أصحاب الهمم في المجتمع عبر بوابة الرياضة، لتصبح دبي نموذجاً رائداً وملهماً عالمياً، مشيراً إلى أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تمنح البطولة زخماً كبيراً لتحقيق أهدافها الطموحة.

وأضاف بالرقاد أن تنظيم النسخة السابعة عشرة من بطولة ألعاب القوى – الجائزة الكبرى يأتي بعد 60 يوماً فقط من النجاح الكبير الذي حققته الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب – دبي 2025، وهو ما يضاعف مسؤولية فرق العمل لمواصلة التميز والسير على النهج ذاته، موجِّهاً الشكر إلى الشركاء والرعاة لدورهم الفاعل في إبراز الصورة المشرقة للإمارات ودبي عالمياً.

من جانبه، أكد ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، أن الدعم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لشؤون أصحاب الهمم، ولا سيما في المجال الرياضي، أسهما في تحقيق التميز والإبداع والاندماج الكامل في المجتمع، ترجمةً لاستراتيجية القيادة الرشيدة في تمكين هذه الفئة، موجهاً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي وجميع الرعاة.

وأوضح العصيمي أن بطولات فزاع قدّمت عبر نسخها المختلفة قصصاً ملهمة، وأسهمت في إطلاق العديد من المبادرات، مؤكداً أن الرياضة أسلوب حياة وبوابة حقيقية للتغيير نحو الأفضل.

بدورها، أكدت ميرة القصاب، لاعبة منتخب الإمارات، أن بطولات فزاع تتجاوز كونها منافسة رياضية، مشيرة إلى أنها تمثل منصة لإثبات القدرات وخوض التحدي، مؤكدة أن أصحاب الهمم دائماً على قدر المسؤولية.

من ناحيتها، ثمّنت داليا علوب، رئيس قطاع التسويق في شركة أورا ديفيلوبرز، مشاركة الشركة لأول مرة في رعاية حدث بحجم بطولات فزاع الدولية، التي باتت تحتل مكانة مرموقة على الخريطة العالمية، مؤكدة الحرص على تعزيز مثل هذه الشراكات المجتمعية المؤثرة.

بطولة بلا ورق

كشف ماجد العصيمي أن النسخة السابعة عشرة من بطولات فزاع ستقام بنظام بلا ورق، عبر الاعتماد على التطبيقات الذكية، مشيراً إلى استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيف المشاركين، والتدريب، وغيرها من الجوانب الفنية، مؤكداً أن الهدف من هذه التقنيات هو تعزيز إنجازات البشر لا استبدالها، بما يجعل البطولة نموذجاً يجمع بين القوة البشرية والتقدم التكنولوجي.