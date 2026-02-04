سيبانو: يونايتد بدأ التحدي.. وطموحنا المحترفين وأبطال آسيا مستقبلاً



معتصم عبدالله (دبي)

أكد إيلي سيبانو، الرئيس التنفيذي لنادي يونايتد، متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والمتأهل إلى «مربع الذهب» في البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2025-2026، بعد إقصائه فريقي الشارقة والوحدة توالياً، ليضرب موعداً مع العين في نصف النهائي، أن مشروع النادي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموح الصعود إلى دوري المحترفين، مع رؤية مستقبلية لا تستبعد المنافسة قارياً على مستوى دوري أبطال آسيا.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته إدارة النادي مع ممثلي وسائل الإعلام، بحضور سيبانو، إلى جانب الدولي السابق محمد قاسم مدير الفريق، وطارق أحمد لاعب الفريق الأول، حيث استعرضت قيادة النادي ملامح المشروع الرياضي وأهدافه المرحلية والمستقبلية.

وقال سيبانو إن رحلة يونايتد انطلقت من رؤية طموحة رغم التحديات الكبيرة التي واجهها النادي في بداياته، موضحاً: «بدأنا من الدرجة الثانية في موسم كان صعباً للغاية، واجهنا خلاله تحديات كثيرة، خاصة أننا كنّا حديثي العهد بالمنظومة الكروية في الدولة، قرار الانتقال إلى دوري الدرجة الأولى كان جزءاً أساسياً من خطتنا الاستراتيجية، وكان قراراً جريئاً يتطلب شجاعة على مستوى القيادة».

ومنذ ظهوره الأول في دوري الدرجة الثانية موسم 2020-2021، اختار يونايتد أن يسلك مساراً مختلفاً، رافعاً شعار: «نحن عائلة، متحدون، ننمّي الرقي»، ليؤكد أنه لا يسعى فقط إلى تحقيق نتائج فنية، بل إلى بناء مجتمع رياضي متكامل يفتح أبوابه للمواهب ويستقطب الخبرات، بهدف صناعة تجربة استثنائية في كرة القدم الإماراتية.

وخلال خمسة مواسم فقط، قطع يونايتد مشواراً تصاعدياً لافتاً، بدأه بالمشاركة الأولى في موسم 2020-2021، ثم احتل المركز الثامن في ظهوره الثاني بدوري الدرجة الثانية (2021-2022)، قبل أن يحقق الوصافة ويصعد إلى دوري الأولى في موسم 2022-2023، ليحل سادساً في موسمه الأول بالمستوى الأعلى (2023-2024)، ورابعاً في الموسم الماضي (2024-2025)، ويصبح رقماً صعباً بين أندية المسابقة.

ولم يقتصر حضور يونايتد على النتائج، بل نجح في استقطاب أسماء بارزة من اللاعبين والمدربين، حيث سبق أن تولى تدريبه الهولندي آرنو بواتينج مدرب الوحدة السابق، كما ضم خبرات محلية مثل فارس جمعة وأحمد راشد، إلى جانب البرتغالي أدريان سيلفا، لاعب الوحدة وسبورتينغ لشبونة وليستر سيتي السابق.

وخطف النادي الأضواء قبيل انطلاق الموسم الحالي، بتعاقده مع السويسري هاريس سيفيروفيتش نجم الوصل والنصر السابق، المدافع الإيطالي جيان ماركو فيراري (33 عاماً)، والدولي السنغالي مصطفى نيم (30 عاماً)، إلى جانب صفقات محلية نوعية أبرزها حبيب الفردان، طارق أحمد، حسين عباس، وسالم خيري، فيما جاءت الخطوة الأبرز بالتعاقد مع الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو لقيادة الفريق فنياً.

وأضاف سيبانو: «منذ البداية كان هدفنا واضحاً من الناحية الرياضية، وهو التواجد في المقدمة والعمل على الصعود. نحن نادٍ خاص بنسبة 100%، قائم على استثمار حقيقي ورؤية طويلة المدى، ما زلنا في بداية الطريق، لكن التزامنا بهذا المشروع كامل».

وتطرق الرئيس التنفيذي ليونايتد إلى فلسفة الاستثمار الرياضي، قائلاً: «نؤمن بأن كرة القدم تمتلك أكبر إمكانات التطور مستقبلاً. رأينا نموذجاً ناجحاً في قطر بعد استضافة كأس العالم، كما نشهد اليوم التجربة السعودية التي استثمرت بشكل ضخم في تطوير الدوري والبنية التحتية».

وأوضح: «تطوير كرة القدم لا يكون بشكل عمودي فقط، بل أفقياً أيضاً، عندما ننظر إلى بطولات الأكاديميات ودوريات الفئات السنية، ونرى هذا العدد الكبير من الأطفال المشاركين، ندرك أننا نبني قاعدة صلبة للمستقبل، وهذه هي الأسس الحقيقية لأي نجاح مستدام».

وعن طموحات الموسم الحالي، قال سيبانو: «بعد إنهاء الموسم الماضي ضمن الأربعة الأوائل، نتطلع هذا العام لمواصلة التقدم، حلمنا هو الصعود إلى دوري المحترفين، والوصول إلى أبعد نقطة في الكأس الأغلى، لكننا نتعامل مع الأمر بواقعية، خطوة بخطوة، ومباراة بمباراة».

كما قيّم مستوى الكرة الإماراتية، مشيراً إلى الإنجازات القارية الأخيرة، وقال: «يكفي أن العين تُوّج بدوري أبطال آسيا قبل موسمين، والشارقة فاز بالبطولة القارية الثانية العام الماضي، وهذا دليل واضح على تطور المستوى، ويجعلنا جميعاً نفخر بما وصلت إليه كرة الإمارات».

واختتم سيبانو تصريحاته قائلاً: «أنا واثق بأن المستقبل سيحمل مشهداً مختلفاً، وسيأتي وقت يصبح فيه الحصول على تذكرة لحضور مباريات بعض الأندية أمراً صعباً، كما هو الحال مع الأندية الكبيرة اليوم، هذا ما نعمل عليه، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه لنادينا وللكرة الإماراتية بشكل عام».