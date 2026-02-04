رياضة المرأة في الإمارات والكويت.. «نحن معاً»

‎أبوظبي (وام)

اختُتمت في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي فعاليات رياضة المرأة، التي نُظّمت ضمن البرنامج المصاحب للمنتدى الأول للمرأة الإماراتية والكويتية، والذي أقامه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة الخارجية في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 30 يناير إلى 3 فبراير الحالي، تحت شعار «نحن معاً.. ومعاً نكون.. ومعاً نصنع الغد»، وبرعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وجاءت الفعاليات الرياضية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وترسيخ حضور المرأة في المجال الرياضي، باعتباره ركيزةً أساسية لبناء مجتمع متوازن يتمتع أفراده بالصحة والثقة والقدرة على العطاء.

وشهدت الأنشطة مشاركة اتحادات وأندية رياضية وطنية، أبرزها اتحاد القوس والسهم، واتحاد الخماسي الحديث، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، حيث أتيح للحضور تجربة الألعاب والتعرف عن قُرب على مهارات الرياضيات، في أجواء تفاعلية جمعت بين التثقيف والممارسة العملية.

وأسهمت الفعاليات في تسليط الضوء على تطور رياضة المرأة في دولة الإمارات، وما تحظى به من دعم مؤسسي مستمر، إلى جانب تشجيع الفتيات والسيدات على تبني الرياضة كأسلوب حياة يعزّز اللياقة البدنية والصحة النفسية وقيم المثابرة وروح الفريق.

ويعكس تنظيم فعاليات رياضة المرأة ضمن المعرض -حرص الاتحاد النسائي العام على تقديم منصة متكاملة تعكس تعدد أدوار المرأة ومساهماتها في مختلف القطاعات، ويعزّز التعاون الأخوي بين الإمارات والكويت.

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام ورئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أن الفعاليات تمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على قدرات المرأة في المجال الرياضي، وتشجيعها على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يعزّز الصحة البدنية والنفسية ويغرس قيم المثابرة وروح الفريق.

وتقدمت بالشكر لكل الجهات الرياضية المشاركة في المعرض، على جهودهم المتميزة في تقديم تجربة تفاعلية قيمة للحضور، والتي أسهمت في نجاح الفعاليات وتعزيز حضور المرأة في الرياضة. وقالت: نحن في الاتحاد ملتزمون بتوفير بيئة شاملة لدعم التمكين النسائي في جميع المجالات، بما في ذلك الرياضة، لتمكين المرأة من الإسهام بفاعلية في المجتمع.

وأعربت الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث عن اعتزاز الاتحاد بالمشاركة في فعاليات المنتدى الأول للمرأة الإماراتية والكويتية، والذي يجسّد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة وقالت إن مشاركتنا في هذا الحدث تعكس إيماننا بأهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، لا سيما المجال الرياضي، باعتباره ركيزةً أساسية للتنمية المستدامة وبناء المجتمعات.

وقال حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، إن مشاركة النادي في الفعاليات تعكس التزامهم بتعزيز دور المرأة في الألعاب الذهنية والرياضية، وتشجيع الفتيات والسيدات على استكشاف مهاراتهن وقدراتهن في بيئة محفّزة وداعمة. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من منصة متكاملة تجمع بين التعليم والممارسة العملية والتمكين الرياضي.

وقالت هند إبراهيم الحوسني، الأمين العام لاتحاد القوس والسهم، إن حضور رياضة القوس والسهم ضمن المعرض المصاحب للمنتدى مثل فرصة مهمة لتعكس مكانة الرياضة ودورها في دعم وتمكين المرأة الرياضية، معربة عن سعادتهم بالتواجد ضمن هذه الفعالية المميزة، مثمّنين حُسن الاستقبال والأجواء الإيجابية التي جسّدت روح التعاون والأخوة بين دولة الإمارات ودولة الكويت.

وقالت: وفّر المعرض منصة مهمة للتعريف برياضة القوس والسهم، واستعراض إنجازاتها، وتعزيز المهارات والثقة والانضباط لدى المرأة وتأتي المشاركة ضمن رؤية تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسات وتعزيز حضور الرياضة النسائية في الفعاليات المجتمعية، بما يسهم في تطوير رياضة المرأة وترسيخ مكانتها على المستويين المحلي والخليجي.

مساهمة فاعل

اختُتمت فعاليات رياضة المرأة بالتزامن مع ختام المعرض المصاحب للمنتدى، بعد أيام حافلة بالأنشطة الاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية، لتجسّد المنصة تنوع أدوار المرأة الإماراتية والكويتية وقدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، مؤكدة التزام الاتحاد النسائي العام بمواصلة إطلاق مبادرات نوعية لدعم تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية المستدامة.