الرياضة

14 ميدالية لمنتخب الإمارات في افتتاح «ألعاب غرب آسيا البارالمبية»

14 ميدالية لمنتخب الإمارات في افتتاح «ألعاب غرب آسيا البارالمبية»
4 فبراير 2026 18:46

 
مسقط (الاتحاد)
افتتحت بعثة منتخب الإمارات لأصحاب الهمم مشاركتها في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة – مسقط 2026 بانطلاقة قوية، بعدما نجحت في حصد 14 ميدالية خلال اليوم الأول من المنافسات، بواقع ميداليتين ذهبيتين، و7 فضيات، و5 برونزيات، في إنجاز يعكس جاهزية لاعبينا وقدرتهم على المنافسة في هذا الحدث القاري الكبير.
وشهد اليوم الأول إقامة حفل الافتتاح الرسمي للدورة، بحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية ورئيس بعثة الإمارات، إلى جانب ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة ومدير البعثة، وعبدالرزاق بني رشيد عضو مجلس الإدارة، حيث تابع الوفد مراسم الافتتاح وسط أجواء احتفالية تعكس أهمية الحدث ومكانته على مستوى منطقة غرب آسيا، كما حضر بعض أفراد عائلات اللاعبين لدعم البعثة.
وهنأ الهاملي لاعبي المنتخب على الحصيلة المميزة في اليوم الأول، مؤكداً أن ما تحقق يمثل ثمرة الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم، ويعكس روح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها لاعبونا، مشيداً بالأداء المشرف والطموحات الكبيرة لمواصلة حصد النتائج الإيجابية خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن هذه البداية القوية تمنح البعثة دافعاً إضافياً لمواصلة المنافسة والارتقاء باسم الإمارات في كافة الألعاب.
وجاءت الميداليتان الذهبيتان من نصيب اللاعبة مريم الزيودي بعد تتويجها بالمركز الأول في رمي القرص، فيما أحرز اللاعب محمد يوسف عثمان ذهبية سباق 100 متر كراسي متحركة ضمن فئة T34، ليؤكد منتخبنا الوطني حضوره القوي في منافسات ألعاب القوى.
أما الميداليات الفضية السبعة، فقد جاءت على النحو التالي: محمد الكعبي في دفع الجلة، مريم المطروشي في رمي القرص، محمد يوسف عثمان في سباق 400 متر كراسي متحركة فئة T34، محمد وحداني في سباق 400 متر كراسي متحركة فئة T54، عبدالله المسباحي في دفع الجلة، مايد اللغواني في رمي القرص، وأحمد الحوسني في دفع الجلة.
وعلى صعيد الميداليات البرونزية، حقق كل من: أحمد نواد برونزية سباق 400 متر كراسي متحركة فئة T34 و100 متر فئة T34، محمد وحداني في سباق 100 متر كراسي متحركة فئة T54، يحيى البلوشي في سباق 100 متر فئة T46/47، واللاعبة سهام الرشيدي في رمي القرص.
وتواصل منتخباتنا الوطنية مشاركتها في منافسات الدورة حتى الثامن من فبراير الجاري، وسط تطلعات لمواصلة الأداء القوي وتعزيز الحصيلة من الميداليات، بما يرسخ مكانة الإمارات في الرياضة البارالمبية على المستوى الإقليمي والقاري.

