الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خليفة الفلاسي وصيف الجولة الثانية من بطولة عُمان الدولية للانجراف

خليفة الفلاسي وصيف الجولة الثانية من بطولة عُمان الدولية للانجراف
4 فبراير 2026 19:30


مسقط (الاتحاد)
حقق السائق الإماراتي الشاب خليفة الفلاسي المركز الثاني ضمن سباقات فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجولة الثانية من بطولة عُمان الدولية للانجراف (OIDC) 2026، التي أقيمت على حلبة مسقط أرينا، مواصلاً تألقه مع انطلاقة موسم 2026.
وجاء هذا الإنجاز بعد أن أحرز الفلاسي المركز الثالث في الجولة الأولى، مقدماً أداءً متزناً وواثقاً في منافسات شهدت مشاركة أكثر من 63 سائقاً محترفاً من مختلف دول العالم.
وشارك في الجولة نخبة من أبرز نجوم رياضة الانجراف، من بينهم بطل «درفت ماسترز» لعام 2025 كونور شاناهان، ونجم «فورمولا درفت» وأسطورة الدرفت الياباني دايجو سايتو، إلى جانب عدد من نخبة السائقين.
وأعرب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، عن فخره بالنتيجة التي حققها الفلاسي، مؤكداً أن الإنجاز يعكس العمل المنهجي للجنة في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة وتوفير البيئة الداعمة لتمكينها من المنافسة إقليمياً ودولياً.
وأشاد بالدور المحوري لأسرة الفلاسي في دعم موهبته منذ مراحلها الأولى، مؤكداً أن الأسرة شريك رئيس في صناعة الأبطال، وأن ما حققه اللاعب يجسد نموذجاً وطنياً ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026، الهادفة إلى ترسيخ دور الأسرة في تمكين الأبناء، لا سيما في المجال الرياضي.
وأضاف: «خليفة الفلاسي يُعد نموذجاً مشرفاً للموهبة الإماراتية الطموحة لما يتمتع به من التزام وانضباط واحترافية عالية رغم صغر سنه، وسنواصل دعم اللاعبين المنضمين لبرامج اللجنة وتمكينهم فنياً ومعنوياً، لإعداد جيل قادر على رفع علم الدولة وتعزيز حضورها في الرياضات النوعية».
وأظهر الفلاسي خلال المنافسات مستوى فنياً متقدماً، محافظاً على تركيزه الكامل مع تطوير إعدادات سيارته بما يتناسب مع تغير ظروف الحلبة وتنوع أساليب المنافسين، ليصعد إلى منصة التتويج وسط حضور جماهيري تجاوز 8 آلاف متفرج.
ويتطلع الفلاسي، البالغ من العمر 17 عاماً، إلى الجولة الختامية من بطولة OIDC 2026 المقررة يومي 5 و6 فبراير في مسقط، سعياً للمنافسة على صدارة الترتيب العام، بعدما رسخ مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الانجراف على مستوى المنطقة.
ويملك الفلاسي سجلاً حافلاً على المستوى الإقليمي، إذ صُنف الأول إماراتياً في بطولة الإمارات للدرفت - موسم الظهور الاحترافي 2024، وأحرز المركز الثالث في تصفيات «ريد بُل كار بارك درفت» في الإمارات، والمركز الثالث في بطولة «عُمان كار بارك درفت» (فئة الشرق الأوسط)، كما صُنف الثاني إماراتياً في بطولة الإمارات للدرفت (فئة المحترفين 2025)، وانضم إلى برامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية في أغسطس الماضي.

أخبار ذات صلة
«سلة الكراسي المتحركة» يفتتح غرب آسيا البارالمبية بالفوز على عُمان
سباقات السيارات
مسقط
بطي بن سهيل
الموهوبين
آخر الأخبار
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
الرياضة
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
اليوم 12:15
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©