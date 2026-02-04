خليفة الفلاسي وصيف الجولة الثانية من بطولة عُمان الدولية للانجراف



حقق السائق الإماراتي الشاب خليفة الفلاسي المركز الثاني ضمن سباقات فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجولة الثانية من بطولة عُمان الدولية للانجراف (OIDC) 2026، التي أقيمت على حلبة مسقط أرينا، مواصلاً تألقه مع انطلاقة موسم 2026.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن أحرز الفلاسي المركز الثالث في الجولة الأولى، مقدماً أداءً متزناً وواثقاً في منافسات شهدت مشاركة أكثر من 63 سائقاً محترفاً من مختلف دول العالم.

وشارك في الجولة نخبة من أبرز نجوم رياضة الانجراف، من بينهم بطل «درفت ماسترز» لعام 2025 كونور شاناهان، ونجم «فورمولا درفت» وأسطورة الدرفت الياباني دايجو سايتو، إلى جانب عدد من نخبة السائقين.

وأعرب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، عن فخره بالنتيجة التي حققها الفلاسي، مؤكداً أن الإنجاز يعكس العمل المنهجي للجنة في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة وتوفير البيئة الداعمة لتمكينها من المنافسة إقليمياً ودولياً.

وأشاد بالدور المحوري لأسرة الفلاسي في دعم موهبته منذ مراحلها الأولى، مؤكداً أن الأسرة شريك رئيس في صناعة الأبطال، وأن ما حققه اللاعب يجسد نموذجاً وطنياً ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026، الهادفة إلى ترسيخ دور الأسرة في تمكين الأبناء، لا سيما في المجال الرياضي.

وأضاف: «خليفة الفلاسي يُعد نموذجاً مشرفاً للموهبة الإماراتية الطموحة لما يتمتع به من التزام وانضباط واحترافية عالية رغم صغر سنه، وسنواصل دعم اللاعبين المنضمين لبرامج اللجنة وتمكينهم فنياً ومعنوياً، لإعداد جيل قادر على رفع علم الدولة وتعزيز حضورها في الرياضات النوعية».

وأظهر الفلاسي خلال المنافسات مستوى فنياً متقدماً، محافظاً على تركيزه الكامل مع تطوير إعدادات سيارته بما يتناسب مع تغير ظروف الحلبة وتنوع أساليب المنافسين، ليصعد إلى منصة التتويج وسط حضور جماهيري تجاوز 8 آلاف متفرج.

ويتطلع الفلاسي، البالغ من العمر 17 عاماً، إلى الجولة الختامية من بطولة OIDC 2026 المقررة يومي 5 و6 فبراير في مسقط، سعياً للمنافسة على صدارة الترتيب العام، بعدما رسخ مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الانجراف على مستوى المنطقة.

ويملك الفلاسي سجلاً حافلاً على المستوى الإقليمي، إذ صُنف الأول إماراتياً في بطولة الإمارات للدرفت - موسم الظهور الاحترافي 2024، وأحرز المركز الثالث في تصفيات «ريد بُل كار بارك درفت» في الإمارات، والمركز الثالث في بطولة «عُمان كار بارك درفت» (فئة الشرق الأوسط)، كما صُنف الثاني إماراتياً في بطولة الإمارات للدرفت (فئة المحترفين 2025)، وانضم إلى برامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية في أغسطس الماضي.