«الرماية» تقص شريط مشاركتها في «عربية السيدات» الجمعة



علي معالي (الشارقة)

تنطلق منافسات رياضة الرماية، يوم الجمعة، ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، في صالة الرماية «10 أمتار هوائي» بنادي الذيد، وتشهد منافسات الرماية مشاركة 5 فرق تمثل 5 دول، وهي نادي الشارقة الرياضي للمرأة (الإمارات)، ونادي الرماية الكويتي (الكويت)، والفريق السعودي (السعودية)، ونادي الرفاع (البحرين)، ونادي الرمي الرياضي (قطر).

وفي إطار الاستعداد لانطلاق المنافسات، عُقد الاجتماع الفني لمنافسات الرماية في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بحضور القيادات الإدارية والفنية، وممثلي الاتحادات، ولجان التحكيم، والمدربين، وإداريو الفرق المشاركة.

حضر الاجتماع كل من الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وموزة الشامسي، مدير الدورة، واليازية السويدي، نائب مدير الدورة، وصالح عاشور، رئيس لجنة التنسيق الفني، وتامر جمعة ممثل جامعة الدول العربية وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية والتنظيمية، واللوائح المعتمدة، بما يضمن سير المنافسات بسلاسة وتحقيق أعلى معايير العدالة والتنظيم، وبما يعكس التطور الذي تشهده رياضة الرماية على مستوى الأندية العربية.

وشهد الاجتماع تقديم شرح من ممثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات حول الإجراءات والتعليمات المعتمدة، مع التأكيد على أهمية التوعية، وضرورة التنسيق مع اللجنة المختصة في حال تناول أي لاعبة أدوية لأسباب صحية، حفاظاً على سلامة المنافسات ونزاهتها.