«الشارقة للمرأة» يتوج بذهبيتي القوس والسهم في «عربية السيدات»



علي معالي (الشارقة)

توج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول والميدالية الذهبية إلى جانب كأس البطولة، في منافسات القوس المحدب للفرق في اليوم الختامي لمنافسات القوس والسهم ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتستمر فعالياتها حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة كل من مها الحوسني، حصة العوضي، وفاطمة البلوشي، بعد أداء جماعي مميز في الدور النهائي، وحل نادي أبوظبي للقوس والسهم في المركز الثاني والميدالية الفضية، بمشاركة ميرا الصايغ، مريم الصايغ، وهدى آل علي، فيما جاء نادي الرماية الكويتي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، عبر اللاعبات ريم النقيب، سعاد البحار، ونور الشرهان.

وشهدت منافسات القوس المحدب فردي إثارة كبيرة، إذ توجت القطرية ريم الساعي، لاعبة نادي الرمي الرياضي، بالمركز الأول بعد أداء ثابت في الدور النهائي، فيما حلت الإماراتية مها الحوسني من نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثاني، وجاءت الإماراتية هدى آل علي، لاعبة نادي أبوظبي للقوس والسهم، في المركز الثالث لتكمل منصة التتويج.

أما في منافسات القوس المركب فردي، فقد نالت العراقية فاطمة سعد المشهداني، لاعبة نادي الخطوط الجوية العراقية، المركز الأول بعد مشوار قوي في الأدوار النهائية، فيما حلت الإماراتية آمنة العوضي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثاني، وجاءت روضة العوضي من النادي ذاته في المركز الثالث.

وفي منافسات القوس المركب للفرق، واصل نادي الشارقة الرياضي للمرأة سيطرته على المنافسات، وتوج بالمركز الأول والميدالية الذهبية مع كأس البطولة، بمشاركة اللاعبات آمنة العوضي، سارة المازمي، وميثاء النعيمي، بعد تفوقه في النهائي على نادي أبوظبي للقوس والسهم الذي جاء في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، ممثلاً باللاعبة حمدة السجواني، وديمة الكعبي ومريم الحوسني، في ختام منافسات اتسمت بالقوة والتقارب في المستوى الفني.