الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»

«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
4 فبراير 2026 20:21


أبوظبي (وام)
أعلنت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، مشاركة 7 لاعبين ولاعبات منها ضمن فريق «غطاريف الهمة» في منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، المقررة من 6 إلى 15 فبراير الجاري.
وتضم قائمة المشاركين كلاً من: أميرة الجابري، وديبورا دن، ومحمد الحربي، وماري ميو، وسيريك دورلو، ولين المسعود، ومحمد سليم، الذين يستعدون لخوض المنافسات في هذا الحدث الرياضي العالمي.
وتبرز من بين المشاركين أميرة الجابري، المتطوعة السابقة كمسعفة أولى ولاعبة المبارزة والسباحة، إلى جانب محمد الحربي لاعب الدراجات، حيث يقدمان نموذجاً ملهماً في العزيمة وتجاوز التحديات.
وبدأت الجابري مسيرتها الرياضية بعد تشخيصها بالتصلب المتعدد عام 2016، رافضة الاستسلام، لتواصل حضورها الفاعل متنقلة بين المبارزة والسباحة، إلى جانب عطائها المجتمعي في مجال الإسعافات الأولية. وأكدت أن الرياضة كانت وسيلتها الأساسية للتكيف، إذ منحتها شعوراً بالقوة وعززت قدرتها على التركيز، مشيرة إلى أن السباحة كانت دافعاً كبيراً للاستمرار والتقدم، وأسهمت تجربتها في إبراز جوانب إيجابية عديدة في شخصيتها انعكست على مسيرتها الرياضية.
وأضافت: «أتطلع إلى خوض منافسات ألعاب الماسترز وتحقيق نتائج إيجابية، فالنجاح والتميز يشكلان جوهر علاقتي بالرياضة، إلى جانب ما تحققه من فوائد صحية ونفسية».
وتابعت: «خبرتي كمتطوعة في مجال الإسعافات الأولية انعكست على طريقة تعاملي مع التحديات الصحية، إذ أواجهها بهدوء، وأتعامل مع الأزمات خطوة بخطوة، وهو ما ساعدني على تجاوز العديد من الصعوبات».
من جانبه، أوضح محمد الحربي أن بداية رحلته مع التصلب المتعدد كانت عام 2022، لتشكل نقطة تحول في حياته دفعته إلى ممارسة الرياضة، ولا سيما ركوب الدراجات، والانضمام إلى فريق «غطاريف الهمة» التابع للجمعية، استعداداً للمشاركة في ألعاب الماسترز.
وأكد أن ألعاب الماسترز تمثل فرصة حقيقية لتغيير الصور النمطية المرتبطة بالتصلب المتعدد وأصحاب الهمم عموماً، من خلال إبرازهم كأفراد فاعلين وقادرين على المنافسة والإنجاز والمشاركة المؤثرة في كبرى المحافل الرياضية.

أخبار ذات صلة
غدا .. إجراء قرعة «التبّة» بـ «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»
ألعاب الماسترز.. الرياضة والحياة «وجهان لعُملة واحدة»
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ألعاب الماسترز
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد
السباحة
آخر الأخبار
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
الرياضة
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
اليوم 12:15
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©