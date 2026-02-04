«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»



أبوظبي (وام)

أعلنت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، مشاركة 7 لاعبين ولاعبات منها ضمن فريق «غطاريف الهمة» في منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، المقررة من 6 إلى 15 فبراير الجاري.

وتضم قائمة المشاركين كلاً من: أميرة الجابري، وديبورا دن، ومحمد الحربي، وماري ميو، وسيريك دورلو، ولين المسعود، ومحمد سليم، الذين يستعدون لخوض المنافسات في هذا الحدث الرياضي العالمي.

وتبرز من بين المشاركين أميرة الجابري، المتطوعة السابقة كمسعفة أولى ولاعبة المبارزة والسباحة، إلى جانب محمد الحربي لاعب الدراجات، حيث يقدمان نموذجاً ملهماً في العزيمة وتجاوز التحديات.

وبدأت الجابري مسيرتها الرياضية بعد تشخيصها بالتصلب المتعدد عام 2016، رافضة الاستسلام، لتواصل حضورها الفاعل متنقلة بين المبارزة والسباحة، إلى جانب عطائها المجتمعي في مجال الإسعافات الأولية. وأكدت أن الرياضة كانت وسيلتها الأساسية للتكيف، إذ منحتها شعوراً بالقوة وعززت قدرتها على التركيز، مشيرة إلى أن السباحة كانت دافعاً كبيراً للاستمرار والتقدم، وأسهمت تجربتها في إبراز جوانب إيجابية عديدة في شخصيتها انعكست على مسيرتها الرياضية.

وأضافت: «أتطلع إلى خوض منافسات ألعاب الماسترز وتحقيق نتائج إيجابية، فالنجاح والتميز يشكلان جوهر علاقتي بالرياضة، إلى جانب ما تحققه من فوائد صحية ونفسية».

وتابعت: «خبرتي كمتطوعة في مجال الإسعافات الأولية انعكست على طريقة تعاملي مع التحديات الصحية، إذ أواجهها بهدوء، وأتعامل مع الأزمات خطوة بخطوة، وهو ما ساعدني على تجاوز العديد من الصعوبات».

من جانبه، أوضح محمد الحربي أن بداية رحلته مع التصلب المتعدد كانت عام 2022، لتشكل نقطة تحول في حياته دفعته إلى ممارسة الرياضة، ولا سيما ركوب الدراجات، والانضمام إلى فريق «غطاريف الهمة» التابع للجمعية، استعداداً للمشاركة في ألعاب الماسترز.

وأكد أن ألعاب الماسترز تمثل فرصة حقيقية لتغيير الصور النمطية المرتبطة بالتصلب المتعدد وأصحاب الهمم عموماً، من خلال إبرازهم كأفراد فاعلين وقادرين على المنافسة والإنجاز والمشاركة المؤثرة في كبرى المحافل الرياضية.









