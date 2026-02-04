سلة الشارقة تحقق الانتصار الثاني في «عربية السيدات»



علي معالي (الشارقة)

أكد فريق الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة لليوم الثاني على التوالي، جهوزيته للمنافسة على لقب دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بعد تحقيقه لانتصاره الثاني على التوالي، ليحقق الانتصار على فريق الفتاة الكويتي، على صالة نادي البطائح.

ونجحت سيدات الشارقة في فرض أفضليتهن المطلقة على نتائج الفترات الثلاث الأولى بواقع (19-16 و21-7 و22-12)، فيما اكتفت لاعبات الفتاة الكويتي بنيل أفضلية طفيفة بنتيجة الفترة الرابعة (14-12).

وفي مباراة ثانية استهل فريق الأمل التونسي مشواره بفوز عريض على فريق الحالة البحريني بنتيجة (100-54)، وشهدت الجولة ذاتها فوز غاز الشمال العراقي على خورفكان بنتيجة (81-71) في مواجهة مثيرة.

وتواصل فرق السلة يوم غدٍ الخميس، مشوارها في ثالث أيام المنافسات، حين تلتقي في الثانية عشرة ظهراً فريق الآمل التونسي في ثاني مبارياته مع الفتاة الكويتي، وتتبع في الثانية ظهراً بلقاء يحمل عنوان «الانتصار الأول» الذي يبحث عنه طرفا المباراة التي تجمع خورفكان الرياضي للمرأة أمام الحالة البحريني، ويسدل الستار في الرابعة عصراً بلقاء قمة يجمع بين طرفيه فريقين اعتادا على مدار النسخ الماضية المنافسة على اللقب، حين تلتقي صاحبات الضيافة من نادي الشارقة الرياضي للمرأة مع سيدات الفحيص الأردني.

يذكر أن مسابقة كرة السلة في الدورة الثامنة الحالية، تقام بمشاركة سبع فرق، ويقضي نظام المسابقة بأن تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تنتهي المنافسات 11 فبراير الجاري.