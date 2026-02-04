الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نادي الإمارات ينظم مهرجاناً رياضياً احتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية

4 فبراير 2026 23:02


رأس الخيمة (وام)
نظم نادي الإمارات مبادرة ومهرجاناً رياضياً احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، وذلك بحضور محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء النادي والجمهور.
تضمن المهرجان باقة من المنافسات والفعاليات الرياضية المتنوعة التي شهدت تفاعلاً واسعاً من المشاركين والحضور، في أجواء عكست عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات ودولة الكويت، ورسخت قيم التلاحم والتضامن بين الشعبين الشقيقين.
وأكد محمود حسن الشمسي أن تنظيم هذه المبادرة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وحرص المؤسسات الرياضية على المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات الوطنية، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية الكويتية نموذج راسخ للأخوة الصادقة والتعاون المشترك.
وأضاف: نادي الإمارات يعتز بدوره المجتمعي والرياضي في تعزيز القيم الوطنية والإنسانية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ معاني الوحدة والتآخي، وتعكس رسالة الرياضة جسراً للتقارب بين الشعوب.

