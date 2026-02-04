إيالا تخطف الأضواء بـ «ريمونتادا استثنائية» في بطولة مبادلة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

في يومٍ درامي مليء بالتقلبات في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، كانت اللحظة الأبرز من نصيب النجمة الفلبينيّة أليكسندرا إيالا، حيث دخلت مواجهة طويلة ومشتعلة أمام ألياكساندرا ساسنوفيتش على الملعب الرئيسي، وخرجت منها بعد معركة استمرت لنحو 3 ساعات.

الملعب كان ممتلئًا، والجمهور كان متفاعلًا بحماس غير مسبوق لما يشاهده من ريمونتادا خرافية، حيث تأخرت إيالا في النتيجة 4-0 في المجموعة الحاسمة، لكنها عادت خطوة بخطوة، ومع كل كرة كان صوت الجمهور يعلو أكثر، إلى أن حسمت المواجهة عبر شوط فاصل درامي منحها بطاقة التأهل إلى ربع النهائي. ومع النقطة الأخيرة، انفجرت المدرجات احتفالًا بعودة لا تُنسى.

وفي وقتٍ مبكر من اليوم، فرضت إيكاترينا ألكسندروفا أفضليتها على ديانا ياستريمسكا وأنهت المباراة بمجموعتين دون رد، وعلى الطرف الآخر من الصورة، خطفت التشيكية القادمة من التصفيات سارة بيلم الأضواء بإقصاء وصيفة النهائي السابقة يلينا أوستابينكو في مفاجأة لافتة.

كذلك واصلت البريطانية المصنفة الثانية في بلادها سوناي كارتال طريقها إلى الدور التالي بعد فوزها على ريناتا سارازوا بمجموعتين دون رد، بعدما دخلت سارازوا المنافسات بصفتها «المحظوظة» عقب انسحاب حاملة اللقب بيلندا بنشيتش بسبب المرض.

وفي منافسات الزوجي، حسم الثنائي بيريز وشورس مواجهة ربع النهائي أمام ألكسندروفا وجوينت عبر الشوط الفاصل الفائق، فيما تأهلت خروماتشيفا وكليباتش بعد لقاءٍ متقارب امتد لثلاث مجموعات. أما كينن وكراوتشيك فحسمتا التأهل بفوزٍ بالانسحاب.

وبعيدًا عن إثارة المنافسات في الملاعب، كان للجمهور نصيبه من الحكاية، وجلست كلارا تاوسون مع الحاضرين في جناح ضيافة مبادلة لجلسة أسئلة وأجوبة خاصة، بينما منحت هايلي بابتيست الجماهير لقاءً مختلفًا خلف الكواليس.

وفي منتدى صناعة الرياضة، اجتمعت مبادلة ومرسيدس بنز ورابطة محترفات التنس في جلسات نقاش وحوارات تقودها الرياضيات، احتفاءً بالمرأة في الرياضة الاحترافية، وبمشاركة سائقة السباقات الإماراتية حمدة القبيسي وسائقة زوارق الفورمولا 4 علياء عبدالسلام فيروز.

وغدًا الخميس، تتصدر مواجهات ربع نهائي الفردي المشهد وعلى الملعب الرئيسي تلتقي تاوسون مع كيسلر، تليها مواجهة كارتال أمام بييلك، وتعود إيالا لمواجهة ألكسندروفا، قبل أن تلتقي سامسونوفا مع بابتيست.

وفي منافسات الزوجي، تتواصل الإثارة عبر نصف نهائي الزوجي، حيث تلتقي إيالا وتجين مع بوكسا وتشانج على ملعب بنك أبوظبي التجاري رقم 1.