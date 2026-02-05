يونايتد يلاحق «بطل الشتاء» في ختام الدور الأول لدوري الأولى



معتصم عبدالله (أبوظبي)

ينشد يونايتد، المنتشي بتأهله التاريخي إلى «مربع الذهب» في البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2025-2026، بعد إقصائه فريقي الشارقة والوحدة توالياً، ليضرب موعداً مع العين في الدور نصف النهائي، حسم لقب «بطل الشتاء» وصدارة الدور الأول لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حينما يستقبل ضيفه الحمرية عند الساعة 18:35 من مساء الغد الجمعة على ملعبه في مدينة دبي الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15، والتي تنطلق بمباراتي جلف يونايتد والاتفاق، ومصفوت والعروبة عند الساعة 17:15.

وتتواصل إثارة الجولة 15، والأخيرة في الدور الأول، مساء السبت، بإقامة أربع مباريات تجمع الفجيرة والجزيرة الحمراء، حتا ومجد، دبا الحصن وسيتي، والإمارات والذيد، فيما يغيب العربي، صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، بداعي الراحة.

ولن تكون مهمة يونايتد، المتصدر برصيد 27 نقطة، سهلة في حسم صدارة الدور الأول أمام ضيفه الحمرية، رغم المركز المتأخر للأخير في المرتبة العاشرة برصيد 16 نقطة، بعدما وقف الحمرية نداً أمام دبا الحصن الرابع بالتعادل 3-3، والإمارات الثامن بالتعادل السلبي، خلال الجولتين الماضيتين.

وتشهد بقية مواجهات اليوم الأول من الجولة 15، لقاء مصفوت صاحب المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط أمام ضيفه العروبة السابع وله 22 نقطة، حيث يسعى مصفوت إلى إعادة ترتيب أوراقه عقب التعاقد مع المدرب عيسى آل علي خلفاً لمواطنه راشد عامر، إلى جانب إبرام تسع صفقات جديدة على صعيد اللاعبين، أبرزهم فهد حديد، ومهند الكعبي، وجاسم النقبي، والحارس آصف خان المنتقل من جلف يونايتد.

في المقابل، تشهد مواجهة جلف يونايتد، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، وضيفه الاتفاق متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، الظهور الرسمي الثاني للمهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، عقب قيده رسمياً في صفوف الاتفاق، بعدما شارك أساسياً في مباراة فريقه أمام مضيفه الإمارات، والتي انتهت بخسارة الاتفاق 2-3 ضمن الجولة 13.

مباريات الغد

جلف يونايتد × الاتفاق/ 17:15

مصفوت × العروبة/ 17:15

يونايتد × الحمرية/ 18:35

مباريات السبت

حتا × مجد/ 17:15

دبا الحصن × سيتي/ 17:15

الفجيرة × الجزيرة الحمراء/ 17:15

الإمارات × الذيد/ 17:15