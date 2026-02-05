الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
5 فبراير 2026 12:00

 
عصام السيد (دبي)
ينظم نادي دبي لسباق الخيل بمضمار «ميدان»، الأمسية الـ11 من موسم كرنفال سباقات دبي غداً الجمعة، حيث يتنافس 110 من نخبة طلائع الخيول العالمية، وتتضمن 8 أشواط خصّصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الأول الذي خصّص للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز 1.8 مليون درهم برعاية عزيزي للتطوير العقاري.
ويعود الفارسان النجمان البرازيلي جواو موريرا الملقب ب «الساحر»، والإنجليزي أوشن ميرفي للمشاركة في سباقات ميدان المليئة بالإثارة، أبرزها سباق «لورد جليترز للتكافؤ» (برعاية عزيزي للتطوير العقاري)، والذي يشهد إقبالاً كثيفاً من 16 حصاناً.
وخصّص الشوط السادس والرئيس لمسافة 1800 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة، سباق تكافؤ (90-110) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق على لقب سباق لورد جليترز للتكافؤ وقيمة جائزته 350 ألف درهم.
وخُصّص الشوط الأول لمسافة 1900 متر «رملي» للخيول العربية الأصيلة سباق تكافؤ (80-100) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب عزيزي مينا، وقيمة جائزته 140 ألف درهم.
وخُصّص الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة سباق تكافؤ (65-85) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب عزيزي فينش، وقيمة جائزته 175 ألف درهم.
وخصّص الشوط الثالث لمسافة 1900 متر «رملي» للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات، على لقب عزيز ريف، وقيمة جائزته 165 ألف درهم.
وخُصّص الشوط الرابع لمسافة 1200 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات على لقب كأس دبي «شروط»، وقيمة جائزته 350 ألف درهم برعاية عزيزي للتطوير العقاري.
وخُصّص الشوط الخامس لمسافة 1400 متر «رملي»، للخيول المهجنة الأصيلة سباق تكافؤ (70-90) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب عزيزي كريك نيوز، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.
وخُصّص الشوط السابع لمسافة 1200 متر «رملي»، للخيول المهجنة الأصيلة سباق تكافؤ (80-100) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب برج عزيزي، وقيمة جائزته 250 ألف درهم.
وخُصّص الشوط الثامن لمسافة 1200 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة سباق تكافؤ (75-95)، لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 3 سنوات، وعمر 4 سنوات فما فوق، على لقب عزيزي ريفيرا، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

