الرياضة

ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم

ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
5 فبراير 2026 12:15

 
روما (د ب أ)
أكد بيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان التزام النادي بالمنافسة على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن «إنتر ملزم بالسعي لتحقيق أقصى نتيجة في كل بطولة يشارك فيها». ودعم ماروتا قرارات المدرب كريستيان تشيفو في تدوير التشكيلة قائلاً: «بالطبع، مع الدخول في هذا الماراثون من المباريات، يقوم تشيفو بحكمة بتدوير التشكيلة المتاحة لديه. لدينا قائمة لاعبين كبيرة وذات جودة عالية، لذا نحن نشاركه خياراته ونحتفظ بأقصى درجات الاحترام لتورينو».
وحول عدم إبرام تعاقدات في يناير، أوضح ماروتا في تصريحات لمنصة «سبورت ميدياست» أن النادي لم يكن بحاجة إلى إصلاحات طارئة بسبب العمل القوي الذي أنجز في الصيف، مؤكداً أن «تشيفو يمكنه أيضاً الاعتماد على اللاعبين القادمين من أكاديمية الشباب، وهو أمر مرض للغاية».
كما تطرق ماروتا إلى إصابة دينزل دومفريس، معرباً عن تفاؤله بعودته قريباً، مشدداً على أن الفريق يمتلك البدلاء القادرين على تغطية كافة الأدوار في جميع المسابقات. وشهدت المباراة منح الفرصة لكل من الشابين ماتيو كوكي وإيسياكا كاماتي للمشاركة بصفة أساسية لأول مرة، خاصة في ظل غياب أسماء بارزة مثل نيكولو باريلا وهاكان تشالهان أوغلو للإصابة، واستبعاد ماتيو دارميان بسبب وعكة صحية. وفيما يخصّ الصراع على لقب الدوري الإيطالي، اعترف ماروتا بوجود أفضلية لميلان نتيجة تفرغه لمسابقة واحدة بعد خروجه المبكر من الكأس وغيابه عن الالتزامات الأوروبية، مضيفاً: «حقيقة أن ميلان هو الفريق الوحيد في تلك المجموعة الذي لديه بطولة واحدة للتركيز عليها، تُعد ميزة إضافية».
لكن ماروتا شدد على أن إنتر اعتاد ضغط المباريات، مستشهداً بخوض الفريق 64 مباراة الموسم الماضي، ومؤكداً «يجب ألا نستسلم، علينا القتال بقوة في ظل الضغط الجسدي والنفسي الذي يأتي مع هذه الرزنامة».
وختم ماروتا حديثه بإدانة التصرف الفردي لمشجع ألقى مفرقعات نارية في مباراة سابقة، واصفاً إياه بأنه «تصرف سلبي للغاية لا علاقة له بقيم الرياضة»، مؤكداً تعاون النادي مع القضاء لحماية صورة جماهيره الحقيقية.

