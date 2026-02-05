«فيديو تشالينج» يدخل الخدمة في «طائرة عربية السيدات»



علي معالي (أبوظبي)

استهل فريقا الشارقة لرياضة المرأة، والوصل المشوار في الكرة الطائرة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بانتصارين قويين، فتفوق الشارقة على تلدرة السوري (3-0)، والوصل على أكاد عنكاوا العراقي 3-1، في المباريات التي تقام على نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وفي مباراة ثالثة فاز الفتاة الكويتي على الشبيبة البوشرية اللبناني (3-0)، وبهذه النتائج تحصل الفرق الفائزة على 3 نقاط بحسب النظام الدولي، في حين خرجت الفرق الخاسرة خالية الوفاض مع نهاية الجولة الأولى من المنافسات، والتي شهدت في يومها الأول حضوراً جماهيرياً أشعل الحماس في المدرجات.

وتم تطيق التقنية الجديدة، ولأول مرة في هذه البطولة «فيديو تشالينج»، ما أضفى على المباريات مزيداً من تحقيق العدالة، وساهم في قيام حكام المباريات بدورهم بشكل إيجابي، وتمت العودة إلى هذه التقنية أكثر من مرة في المباريات بحسب اللوائح والقوانين المعتمدة بالاتحاد الدولي.

في مباراة الشارقة الرياضي للمرأة مع تلدرة السوري، نجحت سيدات الشارقة في فرض سيطرتهن الكاملة على أشواط المباراة من خلال الفوز في الشوط الأول 25-7,25-6 و25-17، في مباراة استغرقت 73 دقيقة، وهي أسرع مباريات اليوم الأول، وتفوقت سيدات الشارقة في حائط الصد الجيد والإرسال القوي، إضافة إلى حالة التركيز من البداية للنهاية، وكان خط الدفاع الخلفي للشارقة مميز للغاية في التصدي لبعض هجمات الفريق السوري.

أما مباراة الوصل مع أكاد عنكاوا فقد استغرقت 119 دقيقة وهي أطول مباريات اليوم الأول، وانتهت الأشواط لمصلحة الوصل بنتيجة 17-25 و25-22 و25-20 و25-22، حيث نجح الوصل في قلب تأخره في الشوط الأول إلى تحقيق انتصار بثلاثة أشواط متتالية، بعد إصرار لاعبات الوصل على تحقيق الفوز.

وفي مباراة الفتاة الكويتي والشبيبة البوشرية اللبناني فقد استغرق 84 دقيقة، وانتهت أشواطه لمصلحة الفريق الكويتي بنتيجة 25-19 و25-19 و25-23.

من جانب آخر تقام يوم غدٍ الجمعة 3 مباريات في الجولة الثانية من منافسات الكرة الطائرة، يلتقي الشبيبة البوشرية مع أكاد عنكاوا في الثالثة عصراً، تليها مباراة الفتاة الكويتي مع تلدرة السوري في الساعة الخامسة، وتختتم مباريات بلقاء الشارقة لرياضة المرأة مع الوصل في قمة إماراتية مرتقبة.