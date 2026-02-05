يان فيليبي ينضم إلى صفوف كلباء



فيصل النقبي (كلباء)

أعلن نادي كلباء تعاقده رسمياً مع الجناح البرازيلي يان فيليبي قادماً من نادي أتليتكو سان لويس المكسيكي، لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسيتم قيد اللاعب ضمن فئة المقيمين، في خطوة تهدف إلى دعم الخيارات الهجومية للفريق خلال المرحلة المقبلة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، حيث يعوّل الجهاز الفني على إمكاناته في صناعة الفارق وتقديم الإضافة المطلوبة.

ويأتي هذا التعاقد ضمن مساعي إدارة النادي لتقوية صفوف «النمور» قبل استئناف مشوار الفريق في الدور الثاني.

وفي سياق متّصل، أشارت مصادر إلى أن كلباء سيحسم قريباً ملف اختيار بديل للإيراني مهدي محبي، وذلك قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية.