243 مليون يورو تشعل سباق الميركاتو الشتوي في «الكالتشيو»

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت أندية الدوري الإيطالي نشاطاً ملحوظاً خلال سوق الانتقالات الشتوية لشهر يناير 2026، حيث أنفقت فرق الكالتشيو ما مجموعه 243.49 مليون يورو خلال 31 يوماً فقط، في محاولة لتعزيز الصفوف قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

وجاء موعد إغلاق السوق الشتوية عند السابعة مساء الاثنين بتوقيت جرينتش، لكن شهد اليوم الأخير تحركات مكثّفة رغم تعثر بعض الصفقات.

ميلان لم ينجح في حسم صفقة المهاجم جان فيليب ماتيتا، لكن ذلك لم يمنع بقية الأندية من إبرام تعاقدات لافتة، حيث ضم يوفنتوس المدافع إميل هولم من بولونيا، بينما انتقل جواو ماريو في الاتجاه المعاكس، في حين عزّزت روما صفوفها بضم الإسباني برايان زاراجوزا من بايرن ميونيخ.

وحمل الشهر بالكامل إضافات مؤثرة، أبرزها تعاقد روما مع المهاجم الهولندي دونييل مالين، وضم نابولي للموهبة البرازيلية جيوفاني، إلى جانب عودة المهاجم الإيطالي جياكومو راسبادوري إلى الكالتشيو بعد تجربة قصيرة في الليجا مع أتلتيكو مدريد.

ومن الناحية الفنية، يُعد لورينزو لوكا الصفقة الأغلى المرتبطة بـ«سيري آ» هذا الشهر، رغم انتقاله لاحقاً إلى الدوري الإنجليزي، وكان المهاجم الإيطالي معاراً إلى نابولي مع خيار شراء من أودينيزي، واضطر النادي الجنوبي لتفعيل بند الشراء قبل بيعه إلى نوتنجهام فورست، ما جعله الصفقة الأعلى قيمة في السوق الإيطالية بقيمة 26 مليون يورو.

وفي المركز الثاني بالتساوي جاء كل من جياكومو راسبادوري، الذي انضم إلى أتالانتا مقابل 22 مليون يورو، وروبينيو فاز الذي تعاقدت معه روما من مارسيليا بنفس القيمة.

وكان لاتسيو من أكثر الأندية نشاطاً، حيث ضم كينيث تايلور من أياكس مقابل 16.85 مليون يورو، والمهاجم بيتر راتكوف من سالزبورج بـ13 مليونا. كما واصل ساسولو سياسته في الاستثمار بالمواهب، بضم داريل باكولا وإسماعيل كوني من مارسيليا مقابل 10 ملايين يورو لكل منهما.

وشهدت قائمة أغلى 10 صفقات كذلك انتقال أدريان لاهدو إلى كومو، ورافيو دوروسينمي إلى بيزا، إضافة إلى صفقة ألفادجو سيسيه إلى ميلان.

وتعكس أرقام الأندية الإيطالية رفع جودة المنافسة محلياً وأوروبياً، مع توجه واضح نحو التعاقد مع لاعبين شباب قابلين للتطور وإعادة البيع مستقبلاً، في إطار سياسة مالية أكثر توازناً مقارنة بالمواسم الماضية.

أغلى صفقات يناير في الدوري الإيطالي 2026

1- لورينزو لوكا

من أودينيزي - نابولي

26 مليون يورو

2- جياكومو راسبادوري

من أتلتيكو مدريد/ أتالانتا

22 مليون يون يورو

3- روبينيو فاز

من مارسيليا إلى روما

22 مليون يورو

4- كينيث تايلور

من أياكس إلى لاتسيو

16.85 مليون يورو

5- بيتر راتكوف

من ريد بول سالزبورج إلى لاتسيو

13 مليون يورو

6- أدريان لاهدو

من هاماربي إلى كومو

11.94 مليون يورو

7- داريل باكولا

من مارسيليا إلى ساسولو

10 ملايين يورو

8- إسماعيل كوني

من مارسيليا إلى ساسولو

10 ملايين يورو

9- رافيو دوروسينمي

من فيكتوريا بلزن إلى بيزا

9 ملايين يورو

10-ألفادجو سيسيه

من هيلاس فيرونا إلى ميلان

8 ملايين يورو