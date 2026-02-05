ميلان يراقب كين و62 مليون يورو تعطّل الصفقة!



معتز الشامي (أبوظبي)



يبدو أن ملف المهاجم سيعود ليتصدر أولويات ميلان مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، حيث كشفت تقارير إيطالية أن النادي اللومباردي يدرس إمكانية التعاقد مع الدولي الإيطالي مويس كين، غير أن قيمة الشرط الجزائي في عقده تمثل العقبة الأبرز أمام إتمام الصفقة.

وكان ميلان قد حاول تعزيز خطه الأمامي خلال ميركاتو يناير الماضي، فنجح في ضم الألماني نيكلاس فولكروج، كما توصل لاتفاق مع كريستال بالاس بشأن الفرنسي جان فيليب ماتيتا مقابل نحو 35 مليون يورو، لكن الصفقة أُلغيت بعد الفحص الطبي، بسبب مخاوف من حاجة اللاعب إلى جراحة في الركبة، ليغلق النادي النافذة دون إضافة مهاجم آخر.

ومع اقتراب الصيف، تشير المعطيات إلى أن الإدارة ستعيد تقييم وضع الهجوم بالكام، ورغم استمرار الاهتمام بالصربي دوشان فلاهوفيتش، فإن العمولات المرتفعة المحتملة - التي قد تصل إلى 20 مليون يورو - تعقّد الصفقة وتقلّل من فرص إتمامها بسلاسة.

وهنا يظهر اسم مويس كين كخيار بديل وجاد، وسبق للاعب أن عمل تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري في يوفنتوس، ويتمتع أيضاً بعلاقة صداقة قوية مع نجم ميلان رافائيل لياو، ما قد يسهل عملية اندماجه داخل غرفة الملابس.

غير أن المشكلة تكمن في عقده الجديد مع فيورنتينا، الذي يمتد حتى صيف 2029 ويتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 62 مليون يورو، سارياً بين 1 و15 يوليو فقط. ميلان لا ينوي دفع هذا الرقم، ويأمل في إقناع فيورنتينا بقبول عرض أقل، لكنه يظل «محترماً» من الناحية المالية، وبين طموحات تعزيز الهجوم والقيود الاقتصادية، يبدو أن صيف ميلان سيكون حافلاً بالمفاوضات الصعبة والقرارات الحساسة.