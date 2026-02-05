الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الطريق إلى دبي» تقدم تجربة تفاعلية مع الجمهور في القرية العالمية

«الطريق إلى دبي» تقدم تجربة تفاعلية مع الجمهور في القرية العالمية
5 فبراير 2026 15:45

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»


نظّمت رابطة المقاتلين المحترفين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والاقتصاد بدبي، فعالية التدريبات المفتوحة لمقاتلي النزال الرئيسي والنزال الرئيسي المشترك لبطولة «الطريق إلى دبي»، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق البطولة يوم السبت المقبل في كوكاكولا أرينا.
وأقيمت الفعالية على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، حيث أتيحت للزوّار فرصة متابعة جانب من استعدادات المقاتلين عن قرب، والتعرّف على أجواء ما قبل النزال، إلى جانب التقاط الصور التذكارية، في تجربة تفاعلية عكست الزخم المصاحب للبطولة.
وشهدت التدريبات المفتوحة تفاعلاً لافتاً من الحضور، الذين تابعوا فقرات التدريب واستمعوا إلى كلمات المقاتلين، وسط أجواء حماسية تسبق واحدة من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة التي تستضيفها دبي هذا الموسم.
وأعرب بطل العالم في رابطة المقاتلين المحترفين عثمان نورمحمدوف عن سعادته بالتواجد في دبي، مؤكداً أن المدينة تمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية، واصفاً إياها بـ«مدينة الفرص الكبيرة» لما توفره من بيئة داعمة للرياضيين والبطولات العالمية.
من جانبه، قال خصمه البريطاني ألفي ديفيس إن الأجواء التي لمسها خلال التدريبات المفتوحة تمنحه حافزاً إضافياً قبل النزال، مشيراً إلى أن التفاعل والدعم الذي يجده في دبي سيدفعه لبذل أقصى جهده داخل قفص النزال.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة المصاحبة لبطولة «الطريق إلى دبي»، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي مع الحدث، وتسليط الضوء على رياضة الفنون القتالية المختلطة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.

الفنون القتالية
الفنون القتالية المختلطة
حبيب نور محمدوف
القرية العالمية
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©