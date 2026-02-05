برشلونة يتصدر قائمة «ملوك الكأس» بـ32 مرة



معتز الشامي (أبوظبي)

مع اقتراب نهاية الموسم في الدوريات الكبرى، بدأت منافسات الكؤوس المحلية الرئيسية في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا تشتد، وبالنظر إلى تاريخ البطولات، نستعرض الفرق التي تُعتبر ملوك الكأس المحلية الرئيسية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وانطلقت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي (أقدم بطولة في كرة القدم) عام 1871، وكأس ملك إسبانيا عام 1903، وكأس فرنسا عام 1917، وكأس إيطاليا عام 1922، وكأس ألمانيا عام 1935.

وعندما نسترجع ذكريات الماضي عبر العقود، نجد أن بعض الفرق هيّمنت على بطولات الكأس المحلية في بلدانها، بينما شهدت بطولات أخرى توزيعاً أوسع للألقاب، ويتصدر برشلونة القائمة، محققاً إنجازاً تاريخياً بفوزه بـ32 لقباً في كأس ملك إسبانيا، حيث حصد النادي الكتالوني أكثر من ربع إجمالي الألقاب في تاريخ البطولة، وكان آخر فوز له في الموسم الماضي، حين تغلب على غريمه ريال مدريد في المباراة النهائية، ويسعى برشلونة هذا الموسم إلى تعزيز صدارته لهذه القائمة.

وفي المركز الثاني، وربما بشكل مفاجئ، يأتي أتلتيك بلباو، الذي حصل على كأس ملك إسبانيا 24 مرة، ويحتل ريال مدريد وبايرن ميونيخ المركز الثالث مناصفة، بعد فوزهما بكأس ملك إسبانيا وكأس ألمانيا على التوالي في 20 مناسبة مختلفة.

ويأتي باريس سان جيرمان في المركز الخامس، حيث فاز بكأس فرنسا 16 مرة، بما في ذلك 8 مرات في آخر 11 موسماً. ويحتل يوفنتوس المركز السادس، بعد فوز «السيدة العجوز» بكأس إيطاليا 15 مرة على مر السنين.

أما أرسنال، فهو أول فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز في القائمة، بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي 14 مرة في تاريخه، وكان آخرها في عام 2020.

ويلي ذلك مانشستر يونايتد، الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي 13 مرة، بما في ذلك تتويجه في موسم 2023/24. ويعد أتلتيكو مدريد ومارسيليا الفريقين الوحيدين الآخرين من بين فرق الدوريات الخمسة الكبرى اللذين فازا بكأسهما المحلي الرئيسي 10 مرات.

الفريق الأكثر فوزاً بالكأس المحلية في الدوريات الخمسة الكبرى

1- برشلونة: 32

2- أتلتيك بلباو: 24

3- ريال مدريد: 20

4- بايرن ميونيخ: 20

5- باريس سان جيرمان: 15

6- يوفنتوس: 15

7- آرسنال: 14

8- مانشستر يونايتد: 13

9- أتلتيكو مدريد: 10

10- مارسيليا: 10