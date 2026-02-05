انطلاق البطولة الدولية للطيران اللاسلكي الاستعراضي 2026 في العين



العين (وام)

انطلقت أمس في نادي العين للهواة، منافسات وفعاليات النسخة الثانية من البطولة الدولية للطيران اللاسلكي الاستعراضي 2026 - العين، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتستمر حتى 8 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 86 طياراً محترفاً يمثلون 28 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد البطولة، التي تُنظم وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية العالمية، منافسات قوية في رياضة الطيران اللاسلكي الاستعراضي، ضمن فئات متدرجة في مستوى الصعوبة، بما يعكس التطور المتسارع لهذه الرياضة المتخصّصة، ويؤكد المكانة الرائدة للدولة في استضافة البطولات الرياضية الدولية النوعية.

وأكد عبدالله خويدم النيادي، ممثل المنظمة الدولية للطيران اللاسلكي في دولة الإمارات، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، في كلمته خلال حفل افتتاح البطولة، أن النسخة الثانية من البطولة الدولية للطيران اللاسلكي الاستعراضي 2026 - العين، تعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية النوعية، مشيراً إلى أن رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، أسهمت في تعزيز نجاح البطولة وارتقائها إلى مستويات عالمية.

وأوضح أن البطولة تشهد مشاركة نخبة من الطيارين المحترفين من نحو 28 دولة، ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بهذا الحدث، مؤكداً حرص اللجنة المنظمة على توفير أعلى المعايير التنظيمية والفنية، ودعم ثقافة الابتكار وتشجيع الشباب على الاهتمام بعلوم الطيران والتكنولوجيا الحديثة.

وتوجه النيادي بالشكر والتقدير إلى الجهات الداعمة والشركاء وفرق العمل والمتطوعين، متمنياً للمشاركين التوفيق وتقديم منافسات تليق بالمكانة الدولية للبطولة.

وتتزامن البطولة مع تنظيم «تحدي الجامعات للأنظمة المستقلة غير المأهولة - AUSUIC 2026»، الذي تستضيفه جامعة الإمارات خلال الفترة من 7 إلى 8 فبراير الجاري في نادي العين الرياضي «Al Ain Sportplex Club»، بمشاركة طلبة هندسة الطيران من جامعات الدولة، في إطار يعكس التكامل بين الرياضة والتعليم والابتكار.

وتسهم البطولة الدولية للطيران اللاسلكي في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي على خريطة الفعاليات المتخصّصة في هذا المجال، كما تعكس استضافة مدينة العين للبطولة خصوصيتها الثقافية والتاريخية، وتسهم في دعم السياحة والتبادل الثقافي، وإبراز الهوية الوطنية الإماراتية، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة الأرضية والجوية وتشجيع مشاركة فئة الشباب في مجالات الطيران الحديثة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وتستهدف البطولة في نسختها الثانية استقطاب أكثر من 3 آلاف زائر، وتتضمن على مدى خمسة أيام برنامجاً حافلاً بالفعاليات المصاحبة، يشمل عروضاً جوية نهارية وليلية، وورش عمل تعليمية للمستويات المتقدمة والمبتدئة، إضافة إلى منافسات جامعية متخصّصة، بما يعزّز مكانة مدينة العين وجهةً رائدةً لاستضافة الفعاليات الرياضية النوعية والمتخصّصة.

وتُعد البطولة من أبرز البطولات المتخصّصة إقليمياً ودولياً، وتعكس ريادة دولة الإمارات في الرياضات الجوية، ودعمها للمواهب الوطنية، وترسيخها لمفاهيم الاحتراف والسلامة.