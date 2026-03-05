الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تدشّن بمحطتها الثانية غداً

بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تدشّن بمحطتها الثانية غداً
5 مارس 2026 16:30

 
الظفرة (وام)
تنطلق غداً الجمعة، «بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»، بمحطتها الثانية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.
وتنطلق قوارب الصيد من ثلاثة مواقع حددتها اللجنة المنظمة، وهي «نادي أبوظبي للرياضات البحرية» بأبوظبي، و«نادي أبوظبي للرياضات البحرية» بمدينة المرفأ، و«ميناء دلما» في جزيرة دلما بالظفرة، فيما تعلن اللجنة المنظمة لاحقاً موقع وموعد تسليم الصيد.
ويتم ترتيب المراكز في البطولة بناء على أعلى وزن لسمكة كنعد واحدة، مع اشتراط الصيد بالصنارة حصراً، وأن يكون التسجيل فردياً بواقع مشارك واحد لكل قارب، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، وتوثيق عملية الصيد بالفيديو حتى لحظة الوزن، لضمان النزاهة والشفافية، والالتزام بالتعليمات التي حددت للبطولات.
وتعد بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد واحدة من أبرز الفعاليات البحرية التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث بهدف الحفاظ على الموروث البحري، وتعزيز مكانة رياضة الصيد التقليدي في المجتمع، كما تشكّل البطولات منصة تجمع الصيادين في إطار إحياء أساليب الصيد المتوارثة، ونشر الوعي بالصيد المستدام، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الصيد بطرق تعكس القيم والممارسات الإماراتية الأصيلة.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يستقبل وفد دائرة البلديات والنقل ويطّلع على أبرز مستجدات المشاريع التنموية في منطقة الظفرة
إسحاق ديل تورو يفوز بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات 2026
صيد الكنعد
بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد
منطقة الظفرة
الصيد
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©