الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اختتام منافسات أشواط الشيوخ في كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور

اختتام منافسات أشواط الشيوخ في كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور
5 فبراير 2026 16:00

 
دبي (وام)
اختتمت اليوم منافسات أشواط الشيوخ ضمن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبر إدارة بطولات فزاع في ميدان المركز بمنطقة الروية بعد أربعة أيام متواصلة، شهدت إقامة 20 شوطاً، اتسمت بسرعة الطيور وقوة التنافس وتقارب النتائج لتشكل واحدة من أقوى محطات النسخة الحالية للبطولة، التي تسجل مشاركة قياسية على المستويين المحلي والإقليمي.
وقام راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي للمركز وراشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة بتتويج أصحاب المراكز الأولى في أشواط الشيوخ والمتأهلين إلى أشواط النخبة عقب ختام منافسات فئة القرموشة.
وحقق فريق «إف 3» المركزين الأول والثاني في شوط رمز الفرخ بوساطة الطير «كيو آر 12» بزمن 16.057 ثانية و«كيو آر 20» بزمن 16.177 ثانية فيما جاء فريق «النيف» ثالثاً بزمن 16.244 ثانية.
وفي فئة القرموشة جرناس تمكّن فريق «إم 7» من كسر حاجز 16 ثانية مسجلاً 15.995 ثانية ليحل أولاً تلاه فريق النيف بزمن 16.003 ثانية ثم فريق «إف 3» بزمن 16.068 ثانية.
أما في أشواط بيور جير فانتزع فريق النيف صدارة رمز الفرخ بزمن 16.078 ثانية وجاء «إم 7» ثانياً ثم «إف 3» ثالثاً بينما سجل فريق «إف 3 إس» رقماً قياسياً في رمز الجرناس بلغ 15.650 ثانية متقدماً على «إم 7» و«إف 3 إس» في المركز الثالث.
وتتواصل المنافسات غداً بإقامة أشواط العامة مفتوح على مدار 28 شوطاً حتى يوم الاثنين المقبل.

أخبار ذات صلة
«بيئة أبوظبي» تعلن انتهاء موسم الصيد بالصقور
«أبوظبي للصقارين» يعلن تفاصيل منافسات الصيد بالصقور في «ألعاب الماسترز»
الصيد بالصقور
كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الصقور
آخر الأخبار
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©