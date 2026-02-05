أبوظبي تكتب فصلاً جديداً في تاريخ التنس بإطلاق أول بطولة للكراسي المتحركة



أبوظبي (الاتحاد)



تسجّل بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة اليوم محطة تاريخية جديدة، مع انطلاق أول منافسات تنس السيدات على الكراسي المتحركة ضمن بطولة مستقلة على روزنامة رابطة محترفات التنس، عبر إطلاق بطولة مبادلة لتنس الكراسي المتحركة بدعوة خاصة، المقدّمة من مؤسسة رابطة محترفات التنس في مدينة زايد الرياضية.

وتجمع البطولة ثلاثاً من أبرز نجمات تنس الكراسي المتحركة في العالم، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً يوي كاميجي من اليابان، صاحبة سجل حافل يشمل 33 لقباً في بطولات الجراند سلام، إلى جانب الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية في باريس 2024 وريو 2016 وطوكيو 2020.

كما تشارك الهولندية جيسكه جريفوين، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، وصاحبة 20 لقباً في بطولات الجراند سلام، وميدالية ذهبية بارالمبية، وسبعة ألقاب في بطولات الماسترز، إلى جانب اللاعبة الكولومبية ماريا أنخيليكا بيرنال، المصنفة الخامسة عالمياً سابقاً، والحائزة على عدة ميداليات في دورة الألعاب البارابان أميركية، مع إنجازات بارزة في بطولات الغراند سلام، من بينها بلوغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ونهائي زوجي بطولة ويمبلدون 2025.

ويشهد اليوم مواجهة افتتاحية تجمع بيرنال وجريفوين، على أن تتأهل الفائزة لملاقاة المصنفة الأولى عالمياً يوي كاميجي في نهائي يوم السبت، في خطوة تُعد علامة فارقة لمسيرة البطولة ولمشهد تنس الكراسي المتحركة في المنطقة.

وقال فيليبي كوينتيلا، الرئيس التنفيذي لشركة في إل بي سبورتس، الجهة المنظمة للبطولة:«يسعدنا تقديم تنس الكراسي المتحركة لجمهور أبوظبي. بعد تنظيم عروض سابقة في ريو دي جانيرو، ومشاركتنا في حدث الجيل القادم في جدة، وجّهنا تركيزنا اليوم إلى منافسات السيدات. وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها بطولة مستقلة ضمن جولة رابطة مجترفات التنس، منافسات تنس الكراسي المتحركة».

وأضاف:«نجحنا في استقطاب نخبة من أفضل اللاعبات عالميًا، وفي مقدمتهن المصنفة الأولى يوي كاميجي. مواجهة اليوم تجمع بين خبرة وسرعة غريفوين، ورشاقة ورؤية بيرنال التكتيكية، لتقدّم لجمهور أبوظبي مستوى استثنائياً من هذه الرياضة للمرة الأولى».