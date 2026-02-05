بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو تواصل فعالياتها وسط منافسات حامية



الفجيرة (وام)

اتسعت رقعة التنافس خلال اليوم الرابع من بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو في نسختها الثالثة عشرة، وشهدت منافسات فئتي الناشئين والناشئات على الأوزان المخصصة قفزة نوعية لافتة، مع بروز عناصر جديدة ومواهب واعدة أكدت التطور الفني للبطولة.

وأسفرت منافسات اليوم الرابع بفئة الذكور وزن تحت 33 كجم عن تتويج الإماراتي جاسوبو السعدوني بالميدالية الذهبية، فيما نال الأوزبكي فازدن عبدالرحمانوف الفضية، وذهبت البرونزية إلى الكازاخستاني يرساي كولي والإماراتي أبي محمد.

وفي وزن تحت 37 كجم حقق الكازاخستاني نوردايلوت كالدربيك الميدالية الذهبية، ونال العُماني نواف العوفي الفضية، فيما حصل على البرونزية الأوزبكي بيكزيد يولدشيف والعراقي مجيد أسعد.

وبوزن تحت 41 كجم أحرز الأردني عمران تامالي الذهبية، وجاء الإماراتي مؤيد تميم ثانيًا، بينما نال البرونزية الكويتي محمد داهر والهندي سامبهاف شارما وفي وزن تحت 45 كغم توج إيفان ستروني (AIN) بالذهب، ونال زهان أباييف من كازاخستان الفضية، فيما حصل على البرونزية اللبناني رالف شرباتي وأندري ليدكوف (AIN).

وضمن وزن تحت 49 كجم حقق الكازاخستاني سيريك كيونكالي الذهبية، ونال مكسيم بلايشيوكي (AIN) الفضية، فيما جاءت البرونزية من نصيب الأرميني ليفون موسيان وأندري كوسنينكو (AIN) وبوزن تحت 53 كغم توج التونسي صالح بليبد بالذهب، وحصل الأوزبكي سيوفان البازيوني على الفضية، ونال البرونزية القطري ايويوس كروز والتونسي راضي وفي وزن تحت 65 كغم أحرز العراقي شمس الدين كمال الذهبية، ونال الأردني أسامة أبو عامود الفضية، فيما جاءت البرونزية للإماراتيين عبدالله البلوشي ومحمد السيد مخلد.

وضمن وزن فوق 65 كجم توج الأوزبكي عبدالعزيز فايزلييف بالميدالية الذهبية، ونال سمندار جيموف الفضية وبوزن تحت 57 كغم حقق التونسي حمدي ياسيني الذهبية، ونال العراقي غزوان مروان الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى العراقي نائل التميمي والأردني راشد أبو ليل.

وفي وزن تحت 61 كجم (أردني كامل) سيطر اللاعبون الأردنيون على منصة التتويج، حيث أحرز يحيى القداح الذهبية، وجاء مجيد أبو شبانة ثانيًا، ونال البرونزية سند رحال وصلاح الدين الوشاح.

وفي فئة الإناث وبوزن تحت 29 كغم توجت الإماراتية ريم يوسف بالذهب، ونالت الأردنية نتالي المشرف الفضية، فيما حصلت على البرونزية الإماراتية عفرا البلوشي والكازاخستانية ليديا نارزنايا.

وفي وزن تحت 33 كجم أحرزت الأردنية سارة الزعاتري الذهبية، وجاءت مواطنتها غزل البدوي ثانية، ونالت البرونزية الكازاخستانية الين كايرات والإماراتية فاطمة هاني.

وبوزن تحت 37 كجم توجت الأردنية سارة الفروخ بالذهب، ونالت دايروا مورتوفا من أوزبكستان الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى عالية المناصير ولازار أفتيحة من الأردن.

وضمن منافسات وزن تحت 41 كغم حققت الإماراتية مزون عيسى الذهبية، ونالت إيزي تيوقن من كازاخستان الفضية، فيما جاءت البرونزية للفرنسية تيمايا كامكاسو والمغربية ملك القنطاري وفي وزن تحت 44 كغم أحرزت الإماراتية عزة أسامة الذهبية، ونالت الأردنية بيسان خليل الفضية، فيما حصلت على البرونزية يايوهينيا شيوبينا (AIN) والمصرية كرمة عبدالعظيم.

وضمن منافسات وزن تحت 47 كجم توجت الإماراتية ماجدة الكتبي بالذهب، ونالت المغربية رقية العمراني الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى المصرية رومايسا عبدالعزيز والإماراتية هيا تميم.