اتحادا ألعاب القوى الإماراتي والكويتي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون



معتصم عبدالله (دبي)

وقّع اتحاد الإمارات لألعاب القوى مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتي، تزامناً مع فعاليات أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية، الذي يُقام في جميع إمارات الدولة تحت شعار «الإمارات والكويت إخوة للأبد»، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين وتطوير رياضة ألعاب القوى، من خلال الالتزام بتنفيذ خطط وبرامج وأهداف مشتركة، وتقديم الدعم الفني والإداري المتبادل.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش الاحتفالية الرياضية الثقافية التي رعتها وزارة الرياضة أمس في دبي، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت، وبمشاركة الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، والمنظمة العربية لرعاية المواهب، وتنظيم مجموعة «التميت باور سليوشن» الراعي الرسمي للاحتفالية.

وشهد مراسم الاحتفالية وتوقيع مذكرة التفاهم حضور نخبة من القيادات الرياضية والشخصيات البارزة، يتقدمهم غانم مبارك راشد الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، واللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والشيخ دعيج الصباح مستشار الديوان الأميري بدولة الكويت، والشيخة نوال الصباح رئيس المنظمة العربية لرعاية المواهب، وأحمد سعد المسلم رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى، والدكتور المهندس خالد النابلسي رئيس مجلس إدارة مجموعة «التميت باور سليوشن» ونائب رئيس المنظمة العربية لرعاية المواهب، إلى جانب الدكتور سيار صالح العنزي رئيس اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى.

كما وقع الاتحادان مذكرة تفاهم ثلاثية مع المنظمة العربية لرعاية المواهب، تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية لدى الأطراف كافة، وتقديم برامج التدريب والدعم الفني للمدربين، وتبادل الخبرات والمعرفة للعاملين في مجالات الطب الرياضي، إضافة إلى التعاون في مجالات التعليم وتطوير المناهج والتربية الرياضية، وتأهيل وتطوير المسؤولين الفنيين والحكام.

ووقّع على الاتفاقيتين كل من سعادة اللواء الدكتور محمد المر، والشيخة نوال الصباح رئيس المنظمة العربية لرعاية المواهب، وأحمد سعد المسلم رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى.

وأكد غانم مبارك راشد الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن العلاقات الإماراتية-الكويتية تمثل نموذجاً راسخاً للأخوة والتكامل، في تجسيد واضح لمبادرة «الإمارات والكويت إخوة للأبد»، مشيراً إلى أن مختلف القطاعات باتت تترجم هذه المبادرة عبر برامج ومشروعات مشتركة تتجاوز إطار المناسبات إلى تفاعل حقيقي ومستدام بين شعبي البلدين.

وأوضح الهاجري أن اتحاد ألعاب القوى قدم نموذجاً مميزاً في هذا الحدث، من خلال جمع الرياضيين والمثقفين والفنانين من الجانبين في فعالية واحدة، بما يعكس عمق الروابط الإنسانية والمجتمعية، مثمنًا الدور الريادي للاتحاد وقدرته على الابتكار وطرح مبادرات نوعية «تغرد خارج السرب» حتى على مستوى المبادرات المجتمعية.

وفيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم، أشار الهاجري إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إطار استراتيجي أشمل يحكم علاقات الدول، ويشمل مجالات متعددة كالرياضة والاقتصاد والتعليم، مؤكداً أن دور وزارة الرياضة يتمثل في إشراك القطاع الرياضي في هذه المبادرات وتفعيلها على أرض الواقع.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن مبادرة «الإمارات والكويت إخوة للأبد» وفّرت إطاراً وطنياً شاملاً لمشاركة مختلف المؤسسات في الاحتفاء بدولة الكويت وشعبها الشقيق، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

بدوره، أكد الدكتور المهندس خالد النابلسي أن الاحتفالية تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة وتجسيداً لرؤية «الإمارات والكويت إخوة للأبد»، مشيراً إلى الدور المحوري للمنظمة العربية لرعاية المواهب في اكتشاف الطاقات العربية الواعدة وتوفير منظومة دعم متكاملة لتطويرها.

وأوضح أن التعاون مع الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الفاعلة، التي تسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام الرياضيين الشباب، وتمكينهم من الوصول إلى منصات المنافسة الإقليمية والدولية.