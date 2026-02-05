الهولندية لورينا ويبس تفوز بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات



أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت الهولندية لورينا ويبس منافسات النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026 برعاية مجموعة موانئ أبوظبي بقوة، بعد فوزها بمرحلة المسعود لتأجير المعدات (الأولى) من الطواف التي شهدت منافسة حماسية من خط الانطلاق عند ساحل المغيرة في مدينة المرفأ حتى الأمتار الأخيرة عند خط النهاية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتصدّرت لورينا ويبس متسابقات المرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2026، بعد أن أنهت السباق البالغ مسافته 111 كم بزمن وقدره ساعتين و26 دقيقة و17 ثانية، تلتها الأيرلندية لارا جيليسبي نجمة فريق الإمارات ايه دي كيو في المركز الثاني، فيما جاءت البريطانية زوي باكستيد نجمة فريق كانيون سرام الألماني في المركز الثالث.

وبعد المرحلة الأولى حصدت لورينا ويبس القميص الأحمر، الذي تُتوَّج به متصدرة الترتيب العام برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، كما نالت القميص الأخضر المخصص لمتصدرّة ترتيب النقاط برعاية مبادلة، فيما كان القميص الأبيض، الذي يُمنح لأفضل متسابقة شابة برعاية برجيل القابضة، من نصيب البريطانية زوي باكستيد دراجة فريق كانيون - سرام الألماني، بينما حصدت الهولندية فيمكه دي فريس نجمة فريق فيزما ليز ابايك الهولندي القميص الأسود نجمة فريق، المخصص لمتصدرّة مرحلة السرعة المتوسطة، برعاية الدار.

وقالت لورينا ويبس، الفائزة بالمرحلة: «الفوز يمثل بداية رائعة للموسم. قمنا بعمل جيد كفريق في آخر عشرة كيلومترات، وكنا نعلم من تجربتنا قبل عامين أن هذه نهاية صعبة، فالمسار المستقيم طويل جداً. كما استفدنا من فرق أخرى في الجزء الأخير من السباق، ولحسن الحظ حصلت على فجوة مناسبة للانطلاق في السبرينت الأخير. قلت هذا الصباح إن الفوز بمرحلة واحدة هو هدفي، لكننا سنحاول الفوز بالمرحلتين القادمتين أيضاً. كما أن لدينا آنا فان دير بريغن للمنافسة على الترتيب العام، ونأمل أن نقدم المزيد من النتائج الجيدة خلال الأيام المقبلة».

وتوّج الفائزات بالقمصان كل من: عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والعقيد سيف محمد العامري، مدير إدارة المرور والدوريات (منطقة الظفرة)، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وقريبة براك المزروعي، مدير مكتب سعادة وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وموزة سيف المنصوري، ممثل وزارة التربية والتعليم، وإيمان الخلاقي، نائب الرئيس الأول (الابتكار)، وشمسة الأحبابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصنع الخزنة للجلود، والدكتور خالد كايد، المدير العام لمستشفى الظنّة، وهيثم خليل، المدير العام لمنتجع الظفرة.