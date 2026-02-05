الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الخيال ناقش تحديات الألعاب الفردية بالحمرية

الخيال ناقش تحديات الألعاب الفردية بالحمرية
5 فبراير 2026 20:15

 
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين بنادي الحمرية، في قرية الفعاليات بالنادي، لقاء تشاورياً مع المنتسبين، ترأسه سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس اللجنة، ناقش خلاله التحديات والصعوبات التي تواجه منتسبي الألعاب الفردية في النادي، وسبل معالجتها.
وشهد اللقاء تفاعلاً إيجابياً من المنتسبين، الذين طرحوا مجموعة من المقترحات والحلول، بما يسهم في تطوير منظومة الألعاب الفردية، سواء على صعيد التدريب أو المشاركة في البطولات.
وأكد سالم الخيال، أن اللقاء يأتي ضمن مبادرات اللجنة للموسم الرياضي 2026/2025، والرامية إلى تعزيز التواصل، وتوفير بيئة محفزة تساعد اللاعبين على تحقيق أهدافهم مع النادي.

