الوحدة يخسر نقطتين في صراع القمة بدوري أدنوك للمحترفين



مصطفى الديب (أبوظبي)

خسر الوحدة نقطتين في سباق اللحاق بالقمة بعد تعادله أمام البطائح 2-2 على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع «العنابي» رصيده إلى 30 نقطة ليبقى في المركز الثالث خلف شباب الأهلي المتصدر والعين صاحب المركز الثاني، فيما رفع البطائح رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الـ 12 مؤقتاً.

تقدم البطائح بالهدف الأول عن طريق ألفارو أوليفييرا في الدقيقة 14 وتعادل عمر خريبين للوحدة في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثاني وضع عبدالله حمد أصحاب الأرض في المقدمة بالهدف الثاني عند الدقيقة 65 قبل أن ينجح محمد جمعة بيليه في التعادل للبطائح في الدقيقة 77.

حاول الوحدة العودة للتقدم مجدداً لكنه فشل مع مدربه السلوفيني داركو ميلانيتش في الثأر من البطائح في مهمته الأولى مع الوحدة بعد عودته لتدريب الفريق، حيث خسر ميلانيتش من البطائح 0-2 في ولايته الأولى في الموسم الماضي لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.