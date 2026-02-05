قرعة متوازنة للخيول المرشحة في سباق كأس أبوظبي الذهبي



أبوظبي (الاتحاد)

أجريت مساء اليوم مراسم القرعة الرسمية لسباق كأس أبوظبي الذهبي للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم»، لتحديد بوابات الانطلاق في السباق الذي يقام السبت المقبل في الشوط السابع والرئيس لمسافة 1600 متر، والتي تبلغ جائزته المالية مليون دولار برعاية «شركة أدنوك»، بمشاركة 16 خيلاً، على مضمار أبوظبي للسباق.

ويستقطب السباق 16 من أفضل وأقوى الخيول المحلية والعالمية، ونخبة الفرسان وأكفأ المدربين في التحدي الكبير للخيول المهجنة الأصيلة للتنافس في أمسية تشهد 7 سباقات لمجموعة من الألقاب المرموقة وجوائز إجمالية تبلغ 5.7 مليون درهم.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً اليوم في صالة الخيالة بنادي أبوظبي للفروسية، بحضور علي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وديل براون، المدير العام السباقات بمضمار أبوظبي للسباق، كما حضر المؤتمر، مجموعة من المدربين والملاك، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ورحب علي الشيبة بجميع الضيوف والحضور في العاصمة أبوظبي، متمنياً التوفيق للملاك والمدربين المشاركين في سباق كأس أبوظبي الذهبي للخيول العربية الأصيلة والمهجنة، وقال: «إن النسخة الأولى للكأس تحمل الكثير من الزخم بمشاركة 6 من أمهر الفرسان العالميين، وقيادة خيول عالية الجودة في تصنيفها، مما يؤشر إلى سباق مليء بالقوة».

وتحدث ديل براون عن الجوانب الفنية والتنظيمية للسباق، وتمت استضافة المدرب كريسفورد والفارس دوناكا أوبراين قبل انطلاق القرعة، تحدثا فيها عن حظوظ خيلهما، مشيرين إلى أن الأرضية الجيدة للمضمار التي تعتبر قياسية تشجع كل المشاركين على تقديم أفضل أداء لديهم.

وجرت قرعة الشوط الرئيس بطريقة تشمل أسماء الخيول المشاركة، ويتم سحب الاسم بطريقة عشوائية، ويكشف عن هوية الحصان، ومن ثم يقوم ممثل الحصان ليختار أحد المجسمات التي ترمز إلى الخانة التي سينطلق منها الحصان، وتعتبر هذه الطريقة عادلة للجميع.

وجاءت القرعة، عادلة ومتوازنة، ونالت رضا مندوبي الخيول من ملاك ومدربين في السباق، وأسفرت قرعة خيول الإمارات عن انطلاق «قدوة» من البوابة «14»، فيما ينطلق «ملجوم» من البوابة «15»، و«أوموري سيتي» من البوابة «13»، و«فولك فيستفال» من البوابة «1»، و«دايبتيس» من البوابة «8».

ويمثل خيول اليابان «ستراوس» الذي ينطلق من البوابة «10»، ويمثل خيول قطر «دارك تروبر» من البوابة «16»، فيما يمثل الخيول الأيرلندية «كومانشي بريف» من البوابة «12»، و«شيكاغو كريتيك» من البوابة «6»، ويمثل خيول بريطانيا «كراون بورد» من البوابة «11»، و«فافورتينو» من البوابة «7»، ويمثل خيول المملكة العربية السعودية «جونكويل» من البوابة «9»، و«ويسترن رايتر» من البوابة «2»، وهناك «ويتنس ستاند» من البوابة «4»، والفرنسي «تمبلر» من البوابة «5»، و«إندرياس فيزاليوس» من البوابة «3».

ويتضمن الحفل ستة سباقات أخرى، من ضمنها سباق واحة ليوا للفئة الثانية، والجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي «قوائم»، وبطولة العنود الكلاسيكي «الفئة الأولى»، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات فما فوق، وبطولة أبوظبي للخيول المهجنة الأصيلة شمال وجنوب الكرة الأرضية (قوائم) من عمر 4 سنوات فما فوق وللخيول عمر 3 سنوات، وسباق للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق (تكافؤ)، وسباق للخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ)، وكلاهما تصنيف من صفر إلى 85.





