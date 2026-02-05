وزارة التربية والتعليم تطلق بطولة «التحدي الكويتي الإماراتي لكرة القدم»



أبوظبي (وام)

أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة التربية بدولة الكويت، بطولة «التحدي الكويتي الإماراتي لكرة القدم»، تزامناً مع أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية، الذي يقام بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، في تجسيد حي لعمق الروابط التاريخية، والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه البطولة الرياضية التربوية المشتركة ضمن سلسلة من البطولات الرياضية التي ستنظمها وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات بالتعاون مع وزارة التربية بدولة الكويت الشقيقة.

وتضم البطولة مجموعة مختارة من الطلبة المتفوقين رياضياً في كرة القدم للمشاركة في منافسات كروية ستقام على مرحلتين، حيث انطلقت منافسات البطولة من دولة الكويت خلال الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير 2026، بينما ستستضيف دولة الإمارات نهائي البطولة خلال الفترة من 4 إلى 7 أبريل 2026 وإعلان الفائز.

وأكدت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، أن هذه البطولة الطلابية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين في المجالين التربوي والرياضي، واكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين رياضياً وصقل مهاراتهم البدنية والاجتماعية، إلى جانب ترسيخ القيم الرياضية الإيجابية من انضباط والتزام وعمل جماعي، وتقديم نموذج لبطولة سنوية احترافية تُسهم في الارتقاء بجودة الرياضة المدرسية وضمان استدامتها.

وقالت، إن هذا التعاون بين دولة الإمارات ودولة الكويت، يأتي تحقيقاً لرؤية تربوية مشتركة تطمح إلى إعداد جيل رياضي جديد يتمتع بقدرات بدنية عالية، ويتحلى بروح الأخوة الأبدية، ويتفوق بمهاراته الاستثنائية التي تجعله قادراً على المنافسة في البطولات العالمية، مشيرةً إلى أن الوزارة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات النوعية.