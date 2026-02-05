«الاتحاد للطيران» شريكاً رسمياً للطيران لبطولة ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن شراكتها الرسمية بصفتها شريك الطيران الرسمي لدورة ألعاب الماسترز 2026، المُقرَّر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير في أكثر من 20 موقعاً رياضياً تتوزّع في مختلف أرجاء أبوظبي. وتُشكّل هذه الشراكة الاستراتيجية إضافة نوعية تُعزّز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاحتضان كبرى المحافل الرياضية الدولية، فيما تحتفي الدورة بالرياضة بوصفها أسلوب حياة يجمع مختلف الأعمار والثقافات والمجتمعات، وتُؤكّد التزام الاتحاد للطيران الراسخ بدعم مجتمع أبوظبي والإسهام الفاعل في إثراء مشهده الرياضي.

خلال مراسم التوقيع الرسمية بين الرابطة الدولية لألعاب الماسترز والاتحاد للطيران، وقع عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في الاتحاد للطيران، اتفاقية تنص على أن تكون الاتحاد للطيران شريك الطيران الرسمي في النسخة الأولى من ألعاب الماسترز التي ستقام في أبوظبي.

في هذه المناسبة، قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسرنا بصفتنا اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران، وهي شركة طيران تتمتع بإرث دولي عريق وخبرة واسعة في مجال الخدمات اللوجستية والضيافة للفعاليات العالمية. ستساهم هذه الشراكة في إنجاح هذه الدورة الاستثنائية من الحدث الرياضي الدولي، ما يعكس رؤية أبوظبي وجهودها الحثيثة لجعل الرياضة نمط حياة دائماً يحتضن المجتمع بجميع فئاته وأطيافه».

وقالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في الاتحاد للطيران: «تتشرف الاتحاد للطيران بتوقيع اتفاقية الشراكة الرسمية لبطولة ألعاب الماسترز في أبوظبي. تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتعزيز الروابط بين الشعوب والثقافات والأفكار، من خلال استضافة المشاركين والمشجّعين من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم في موطننا. وبينما يجتمع الرياضيون المتميزون في أبوظبي لتحقيق التميز في جميع مراحل حياتهم، نفخر بالمساهمة في إطلاق العنان لطموحاتهم وإبراز كرم الضيافة وروح المدينة العالمية. نتطلع إلى الترحيب بالعقول الطموحة من جميع أنحاء العالم للتنافس في هذا الحدث الملهم».

وتُجسّد هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بالتقريب بين الشعوب من خلال الرياضة، واستقطاب العالم إلى أبوظبي، وإتاحة الفرصة للرياضيين وأفراد المجتمع ممّن تبلغ أعمارهم 30 عاماً فما فوق للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي.