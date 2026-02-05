اكتمال عقد المربع الذهبي في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

شهد يوم أمس الخميس محطة فارقة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة المُنظمة من قِبل مجلس أبوظبي الرياضي، بالظهور الأول لتنس الكراسي المتحركة ضمن فعاليات البطولة، بالتزامن مع ختام مباريات ربع النهائي التي أسفرت عن تأهل كلارا تاوسون وسارة بيليك وإيكاترينا ألكسندروفا وهايلي بابتيست إلى نصف النهائي.

في ربع النهائي، واصلت كلارا تاوسون تقدمها بعد مباراة قوية أمام ماكارتني كيسلر، وفي مواجهة أخرى، حسمت التشيكية سارة بيليك، القادمة من التصفيات، مباراتها أمام سوناي كارتال المصنفة البريطانية الثانية بعدما خسرت شوطين فقط في مجموعتين.

كما أنهت إيكاترينا ألكسندروفا، أعلى المصنفات المتبقيات في البطولة، مشوار ألكسندرا إيالا بمجموعتين دون رد، أما بطاقة التأهل الأخيرة، فذهبت إلى هايلي بابتيست التي تجاوزت ليودميلا سامسونوفا بعد مباراة امتدت إلى 3 مجموعات.

وفي نصف نهائي الزوجي على ملعب بنك أبوظبي التجاري 1، قدّمت أليكس إيالا وجانيس تجين أداءً قوياً أمام مدرجات ممتلئة، وتفوقتا على كريستينا بوكسا وتشانج شواي بمجموعتين دون رد.

وبعيداً عن مباريات المنافسات الرئيسية، كُتبت صفحة جديدة في تاريخ البطولة مع انطلاق النسخة الأولى من بطولة مبادلة لتنس الكراسي المتحركة بتقديم مؤسسة رابطة محترفات التنس، لتصبح بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة أول بطولة مستقلة ضمن جولة رابطة محترفات التنس تُدرج منافسات لتنس الكراسي المتحركة.

وشهدت البطولة المصغّرة التي تضم 3 لاعبات فوز الهولندية يِسكا خريفوين على الكولومبية ماريا أنجيلكا بيرنال في مباراة الافتتاح، لتضرب موعداً في نهائي يوم السبت مع المصنفة 1 عالمياً اليابانية يوي كاميجي.

يحمل اليوم الجمعة جدولاً مزدحماً مع اكتمال صورة مباريات نصف النهائي. وعلى الملعب الرئيسي، تنطلق مواجهة نصف نهائي الزوجي عند الساعة 4:00 مساءً، حيث تلتقي تيريزا ميهاليكوفا وأوليفيا نيكولز مع ألكسندرا إيالا وجانيس تجين.

وعند الساعة 6:00 مساءً، تخوض هايلي بابتيست نصف نهائي الفردي أمام إيكاترينا ألكسندروفا، قبل أن تلتقي سارة بيليك مع كلارا تاوسون عند الساعة 8:00 مساءً.

وعلى ملعب بنك أبوظبي التجاري 1، تواجه صوفيا كينن وديسيرا كرافتشيك الثنائي إيكاترينا ألكسندروفا ومايا جوينت في نصف النهائي الآخر لمنافسات الزوجي.