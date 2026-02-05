الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي لكرة السلة» يفوز على ريال مدريد في اليوروليج

«دبي لكرة السلة» يفوز على ريال مدريد في اليوروليج
6 فبراير 2026 01:17


دبي (وام)
حقق نادي دبي لكرة السلة فوزاً مهماً على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 93-85، في المباراة التي أقيمت أمس على صالة كوكاكولا أرينا بدبي، ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج»، ليكمل الفريق أسبوعه المثالي بتحقيق انتصارين متتاليين على أرضه.
ورفع دبي رصيده إلى 14 فوزاً مقابل 13 خسارة، بعد يومين فقط من تغلبه على أولمبياكوس اليوناني 108-98 بعد التمديد، فيما تراجع رصيد ريال مدريد إلى 16 فوزاً و11 خسارة، متكبداً خسارته الثالثة توالياً.
وتألق دجانان موسى في صفوف دبي مسجلاً أعلى معدل تهديفي له هذا الموسم برصيد 20 نقطة في سلة فريقه السابق، فيما سجل كل من ماكينلي رايت وفيليب بيتروشيف 16 نقطة، وأضاف دواين بايكون 15 نقطة، وبرونو كابوكولو 11 نقطة، وأليكسا أفراموفيتش 10 نقاط.
وحسم دبي اللقاء في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل موسى 12 نقطة خلال آخر 11 دقيقة، بمساندة واضحة من رايت وبايكون.

أخبار ذات صلة
سلة الشارقة تحقق الانتصار الثاني في «عربية السيدات»
«دبي لكرة السلة» يُسقط العملاق اليوناني في «اليوروليج»
كرة السلة
فريق دبي
الدوري الأوروبي لكرة السلة
دوري السلة
آخر الأخبار
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
الرياضة
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
اليوم 20:45
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©