أتالانتا يرسخ عقدة اليوفي ويطيح به خارج الكأس

روما (د ب أ)

فجر فريق أتالانتا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بمنافسه يوفنتوس بالفوز عليه 3 / صفر، في دور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا.

وعلى ملعب أتليتي أزوري في بيرجامو، أقصى صاحب الضيافة فريق أتلانتا، ضيفه يوفنتوس وهو البطل التاريخي لمسابقة كأس إيطاليا بـ 15 لقباً سابقا، بعدما تغلب عليه بانتصار كبير.

وتقدم جيانلوكا سكاماكا بالهدف الأول لمصلحة أتالانتا في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، ثم أضاف الغاني كمال الدين سليمانا الهدف الثاني في الدقيقة 77، قبل أن يسجل الكرواتي ماريو باشاليتش الهدف الثالث في الدقيقة 85.

ويملك أتالانتا لقباً وحيداً في بطولة الكأس حققه عام 1963 .

وتستكمل مباريات دور الثمانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث يلتقي نابولي مع كومو، وبولونيا، حامل اللقب مع لاتسيو على الترتيب. وعلى الرغم من أن يوفنتوس أتيحت له العديد من الفرص التهديفية، لكن الفريق افتقد الدقة والشراسة في إنهاء الهجمات، بعكس أتالانتا الذي كان أكثر خطورة عندما يمتلك الكرة خاصة في الهجمات المرتدة.

كما عاب أداء يوفنتوس التنظيم الدفاعي السيء وترك المساحات للاعبي المنافس من أجل بناء هجماتهم بشكل سليم.

وكاد يوفنتوس أن يتقدم بهدف أول بعد تسديدة رائعة في الدقيقة 20 عن طريق البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة وتحولت إلى خارج الخطوط.

وفي الدقيقة 25 حصل أتالانتا على فرصة ذهبية للتقدم بعدما أشار مساعدو الحكم في تقنية الفيديو بوجود لمسة يد ضد مدافع يوفنتوس، أثناء كرة عرضية من لاعب خط الوسط البرازيلي إيديرسون.

واحتسب الحكم الركلة التي سجل منها سكاماكا هدفاً من تسديدة على يسار الحارس في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني اندفع يوفنتوس نحو الهجوم في محاولة لتعويض التأخر، ودفع المدرب لوتشيانو سباليتي بعناصر جديدة من دكة البدلاء، حيث شارك الإيفواري جيريمي بوكا والسويدي إميل هولم على حساب كل من فيديريكو جاتي والكندي جوناثان ديفيد.

لكن بدائل أتالانتا كانت أكثر فعالية، حيث نجح سليمانا بعد 7 دقائق فقط من مشاركته على حساب صاحب الهدف الأول سكاماكا في إضافة الثاني. فمن هجمة مرتدة سريعة وكرة عرضية أرسلها راؤول بيلانوفا سجل الغاني الهدف الثاني في الدقيقة 77 ليعزز أفضلية أتالانتا ويقربه من حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي. واختتم باشاليتش الثلاثية بهدف سجله بعد استغلال مميز من فريقه لخطأ في التمرير من دفاع يوفنتوس، ليكون بمثابة رصاصة الرحمة في الدقيقة 85 ويحبط أي محاولات للعودة. وحافظ أتالانتا بهذا الفوز على تفوقه أمام يوفنتوس في الفترة الأخيرة، إذ لم يخسر في آخر 4 مواجهات بواقع انتصارين وتعادلين.