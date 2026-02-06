لوكمان يتألق في الظهور الأول مع أتليتيكو بهدف وصناعة

إشبيلية(رويترز)

سجل أديمولا لوكمان هدفاً واحداً ولعب تمريرة حاسمة واحدة في ظهوره الأول مع أتليتيكو مدريد، في فوز ساحق 5-صفر على ريال بيتيس ليتقدم إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وقدم اللاعب النيجيري الدولي البالغ عمره 25 عاماً، والذي انضم من فريق أتالانتا الإيطالي منذ أيام، أداءً واثقاً ليساعد فريقه لاكتساح ​منافسه في ملعب لاكارتوخا في إشبيلية.

وتجرع فريق المدرب مانويل بليجريني هزيمة ثقيلة ‌على ملعبه بأهداف ديفيد هانكو، وجوليانو سيميوني، وأنطوان جريزمان، وتياجو ألمادا، ولوكمان.

وأبلغ جريزمان ​منصة (موفيستار بلس) "تحركنا كثيراً دون الكرة، لنتيح الخيارات ⁠لمن استحوذ ‌عليها. لعبنا بأسلوب أكثر انسيابية، مع التمركز الصحيح، والتنظيم الخططي، وفي النهاية، ظهرت الفرص.

"نحن كفريق، وغرفة ملابس، وناد وقاعدة جماهيرية، نتميز بروح الفريق الواحد والود. نرحب بأي شخص ينضم إلينا بحفاوة بالغة منذ اللحظة الأولى، وهذا ما نراه (⁠مع لوكمان). فلنستمتع بوجوده ونأمل أن يسعدنا".

وبدأ أتليتيكو المباراة بقوة وتقدم ⁠في النتيجة بعد 12 دقيقة، عندما ارتقى ديفيد هانكو ليلعب ضربة رأس إلى داخل الشباك مستغلاً ركلة ركنية نفذها كوكي.

وسنحت للوكمان، الساعي لترك بصمته سريعاً، فرصتان لمضاعفة النتيجة ​في الشوط الأول. ففي الدقيقة 16، أهدر فرصة بعدما انفرد بالحارس، وبعد ثماني دقائق، سدد كرة قوية علت العارضة بقليل.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد سلسلة من التمريرات السريعة بلمسة واحدة على الجانب الأيسر. ومرر ماتيو روجيري الكرة إلى أليكس باينا، الذي تبادل التمريرات مع لوكمان قبل ​أن يرسل الظهير تمريرة عرضية منخفضة إلى ‍جوليانو، نجل المدرب دييجو سيميوني والذي سدد كرة قوية في الشباك.

وهز لوكمان، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2024، الشباك في الدقيقة 37 بعدما تخلص من الرقابة الدفاعية وراوغ مدافع آخر داخل منطقة الجزاء قبل أن ‍يسدد الكرة في الشباك.

وبعد الاستراحة، تراجع أداء أتليتيكو لكنه ⁠عزز تقدمه بهجمة مرتدة أخرى.

وانطلق لوكمان من وسط ​الملعب ليجذب المدافعين قبل أن يمرر الكرة إلى جريزمان الذي سدد كرة في الزاوية اليمنى العليا في الدقيقة 62.

واختتم البديل ​تياجو ألمادا مهرجان الأهداف في الدقيقة 83. بعد أن مرر الكرة إلى باينا ‍الذي سددها بزاوية تصدى لها أدريان حارس مرمى بيتيس لكن ألمادا انقض على الكرة المرتدة ليسددها في الشباك الخالية.

وألقت إصابة باريوس في بداية الشوط الثاني بظلالها على فوز أتليتيكو مدريد. وبدا أن لاعب الوسط الإسباني قد تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في بداية انطلاقة سريعة، مما استدعى استبداله.

وتُجرى قرعة ‌قبل النهائي اليوم بعدما تأهل للمربع الذهبي كل من أتليتيكو مدريد وبرشلونة وأتليتيك بيلباو وريال سوسيداد.