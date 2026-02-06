4 نزالات لمنتخب الجودو في افتتاح «باريس جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً "السبت" منافسات بطولة (باريس جراند سلام) للجودو، التي يستضيفها الاتحاد الفرنسي للجودو على مدار يومين في قاعة أكور أرينا باريس، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 81 دولة من بينها 6 دول عربية وهي؛ الإمارات، مصر، والمغرب، وتونس، ولبنان وموريتانيا، ويشارك خلالها منتخبنا بعدد 6 لاعبين ولاعبات مع قرار الجهاز الطبي بتقليص مشاركة منتخبنا بهذا العدد من أصل 8 لاعبين، لعدم جاهزية أرام جريجوريان، وزن تحت 90 كجم، وعمرو معروف، وزن فوق 100 كجم.

وضمت القائمة النهائية 5 لاعبين وهم - سيمون قسطنطين الذي يشارك في "وزن 60 كجم"، ونارمند بيان "وزن تحت 66 كجم" وكريم عبد اللطيف ومحمد يزبيك "وزن تحت 73 كجم"، وعمر مراد "وزن تحت 81 كجم"، بالإضافة إلى اللاعبة إليزا ليتيف التي تشارك في منافسات وزن تحت 78 كجم.. وسيكون الظهور الأول لمنتخبنا السبت من خلال منافسات الوزن الخفيف الذي يشهد المشاركة في 4 نزالات في أوزان تحت 60، 66، وفي وزن 73 كجم بلاعبين، ويختتم منتخبنا مشاركته الأحد في منافستي الوزن الثقيل تحت 78 كجم سيدات وتحت 81 كجم للرجال.

وكانت بعثة منتخبنا قد وصلت باريس أمس الأول برئاسة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتابع أعضاء الفريق قرعة البطولة التي جرت عبر تقنية الفيديو..

ويأتي هذا فما اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد في اتصال هاتفي على سلامة الوصول وجاهزية المنتخب للبطولة، والذي انخرط فور وصوله في أجواء البطولة التي تمثل الجولة الأولى لبرنامج الإعداد للتأهل لدورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 2028 .