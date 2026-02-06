من القدم إلى الطائرة.. مروة خالد تلاحق إنجازاً وصلاوياً مع «عربية السيدات»

علي معالي (أبوظبي)

تعد مروة خالد موهبة إماراتية تتألق في منافسات الكرة الطائرة بالنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية المقامة في إمارة الشارقة على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة، والتي تستمر منافساتها حتى 12 من فبراير الجاري بمشاركة 6 أندية عربية.

وحققت مروة خالد مع الأصفر الوصلاوي العديد من الألقاب المحلية ما بين الذهبية والفضية، ولكنها هذه المرة جاءت من زعبيل بدبي بصحبة زميلاتها من أجل لقب عربي مهم وسط منافسات مثيرة حتى الآن، وفي الظهور الأول بهذه النسخة قدمت مروة خالد أداءً مميزاً وساهمت في تحقيق فريقها لفوز على أكاد عنكاوا العراقي، عزيمة مروة خالد وزميلاتها قلبت الموازين في النهاية لمصلحة الوصل 3-1.

عانت مروة من الإصابات في فترات معينة، لكنها تمتلك عزيمة لا تلين، وعاشت فترة صعبة عندما أصيبت في 2022 بالرباط الصليبي، وعادت من جديد لتتألق مع فريقها وتشارك للمرة الأولى بدورة الألعاب للأندية العربية بإمارة الشارقة، وسط حماس كبير بأن تجد للوصل مكاناً بين الثلاثة الكبار في هذه البطولة، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير ومتابعة دولية بعد إدراجها دولياً لأول مرة أيضاً.

ورغم أن مروة خالد بدأت لعبة الكرة الطائرة في عمر الـ 24، لكنها اندمجت بسرعة كبيرة، وتألقت في مركزها، وكانت تهوى وتلعب كرة القدم قبل التحول إلى الكرة الطائرة التي وجدت نفسها في منافساتها، كما وجدت مروة على حد قولها الروح الجميلة مع الكرة الطائرة، لذلك تبعث برسالة إلى كل فتاة عربية قائلة:" ممارسة الرياضة لا غنى عنها، ودخول أجواء المنافسة يمنحنا الثقة، ومع الكرة الطائرة تشعرين بالثقة والقوة والشخصية المميزة، وأدعو كل فتاة عربية إلى الاستمتاع أولاً بهذه اللعبة الشيقة، ثم المنافسة لتحقيق الألقاب المختلفة".