«سبيرز» يُسقط «مافريكس» و«ويزاردز» يطيح «متصدر الشرقية»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

سجل العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما 29 نقطة، منها 20 في الشوط الأول، وقاد فريقه سان أنتونيو سبيرز للفوز على مضيفه دالاس مافريكس 135-123، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

واستهل "ويمبي" اللقاء فارضاً قوته تحت السلة، فسجل النقاط العشر الأولى لفريقه ونجح في 5 رميات توالياً، لينهي المباراة مع 29 نقطة، منها 5 ثلاثيات، و11 متابعة و6 تمريرات حاسمة وسرقتين و3 صدات.

وقدّم ابن الـ 22 عاماً والذي اختير الرقم 1 في "درافت" عام 2023، استعراضاً أمام خلفه الشاب كوبر فلاغ، الرقم 1 في "درافت" العام الماضي، بعدما نجح في تجاوز صاحب الـ 19 ربيعاً بحركة جميلة، ثم بصد كرته في الربع الثاني.

وبدوره، تألق فلاغ بتسجيله 32 نقطة وهو الرصيد ذاته لزميله ناجي مارشال، ما أبقى مافريكس في أجواء اللقاء بفضل ترسانته الهجومية.

ترك "ويمبي" بصمته في نهاية المباراة من خلال ثباته على خط الرميات الحرة، أو من خلال تصديه الحاسم ضد دانيال جافورد (16 نقطة) بفضل دفاع رائع قبل دقيقتين من النهاية.

وهو الفوز الثالث توالياً لسبيرز والـ 35 هذا الموسم ليصل إلى هذا الحاجز للمرة الأولى منذ 7 أعوام، عندما أنهى موسم 2018-2019 برصيد 48 فوزاً.

وعزز سبيرز الذي مُني بـ 18 هزيمة رصيده في المركز الثاني للمنطقة الغربية خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدر وحامل اللقب (40-12).

وتلقى ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية (37-13) هزيمة مفاجئة على أرضه أمام واشنطن ويزاردز المتعثر بنتيجة 117-126.

سجل كيد كانينجهام 30 نقطة، واستحوذ على 8 متابعات وقدّم 8 تمريرات حاسمة، من دون أن ينجح في تفادي خسارة بيستونز الذي تعرض لضربة معنوية بخسارة نجمه جايلن دورين، بعدما لعب 12 دقيقة فقط ليغادر المباراة بسبب ألم في ركبته اليمنى.

وسجل ويل رايلي 20 نقطة لصالح ويزاردز الذي كان أنشط الأندية في سوق الانتقالات الحرة، لكنه سيفتقد لجهود نجميه الجديدين تراي يونج وأنتوني ديفيز لعدة أسابيع.

وحقق شارلوت هورنتس المتألق في الفترة الأخيرة انتصاره الثامن توالياً، وجاء في ملعب هيوستن روكتس بنتيجة 109-99.

وبرز مجدداً مع هورنتس اللاعب الصاعد كون نوبل بتسجيله 24 نقطة، مقابل 31 نقطة لكيفن دورانت في صفوف روكتس.

وارتقى هورنتس إلى المركز العاشر في الشرقية برصيد 24 فوزاً مقابل 28 هزيمة، ليحجز مقعده الأخير في الأدوار الإقصائية.