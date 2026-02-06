إنتر للابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي في غياب ميلان

ميلانو(أ ف ب)

يحلّ إنتر ضيفاً على ساسوولو الأحد واضعاً نصب عينيه الابتعاد أكثر في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع الفارق إلى 8 نقاط عن وصيفه جاره اللدود ميلان الغائب عن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين.

ورفع رجال المدرب الروماني كريستيان كيفو سلسلة اللاهزيمة في "سيري أ" إلى 11 مباراة الأسبوع الماضي، منها 10 انتصارات، وذلك بتغلبهم على كريمونيزي 2-0 في رابع انتصار توالياً.

وبإمكان إنتر تعزيز صدارته في سباق اللقب مستفيداً من عدم قدرة ميلان على خوض مباراته أمام كوم،و التي تأجلت حتى 18 الشهر الحالي على خلفية استضافة ملعب سان سيرو حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وفي حين يسعى "نيراتزوري" لاستعادة لقب الدوري من نابولي المتوج العام الماضي، أكد قائده المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز على ضرورة عدم التهاون رغم مستوى الفريق الممتاز، حيث يحكم قبضته على المركز الأول برصيد 55 نقطة مبتعداً بفارق 5 نقاط عن ميلان.

قال المهاجم البالغ 28 عاماً بعد الفوز على كريمونيزي: "هذه ليست رسالة لبقية فرق الدوري، إنها رسالة لأنفسنا".

وأضاف: "لا يزال المشوار طويلاً، والدوري متقارب جداً من ناحية المستوى".

ويواصل إنتر المنافسة على ثلاث جبهات بعد فوزه على تورينو 2-1 الأربعاء ليبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا.

كما يلعب أمام بودو جليمت النرويجي في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر.

قال كيفو بعد فوز فريقه في ربع نهائي الكأس "كان شهر يناير حافلاً، وسيكون فبراير أكثر ازدحاماً".

وأضاف: "لا أتحدث عن ألقاب الدوري، أو الثلاثية، أو دوري أبطال أوروبا، كل ما نريده هو المنافسة بقوة وتقديم أفضل ما لدينا".

وتابع "نريد أن ننافس على جميع الجبهات".

ويخوض ميلان رغم عدم مشاركته في البطولات الأوروبية وخروجه من الكأس المحلية، ثلاث مباريات في غضون عشرة أيام في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وصل ميلان إلى حاجز الخمسين نقطة بعد 23 مباراة فقط، وذلك للمرة الثالثة فقط.

قال ماسيميليانو أليجري مدرب "روسونيري" بعد الفوز على بولونيا 3-0 الإثنين إن فترة الراحة هذا الأسبوع ستكون مفيدة للاعبيه: "كان من المهم بالنسبة لنا الوصول إلى 50 نقطة هذا الموسم لأن هدفنا كان دائماً احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى".

وأضاف: "سنستمتع بهذه الراحة، لأننا لن نلعب الأحد، ونأمل في أن يكون جميع لاعبينا متاحين مرة أخرى".

ويحلّ نابولي، صاحب المركز الثالث والمتأخر بتسع نقاط عن إنتر، ضيفاً على جنوى السبت ساعياً للحفاظ على آماله الضئيلة في الدفاع عن لقبه رغم انه يرزح تحت ضغوط الإصابات.

ويدخل النادي الجنوبي اللقاء بمعنويات عالية بمواجهة جنوى، حيث لم يخسر أمامه في آخر سبع مباريات.

واستعاد يوفنتوس عافيته هذا الموسم بقيادة مدربه لوتشانو سباليتي، ليحتل المركز الرابع برصيد 46 نفطة، ويتحضر لاستضافة لاتسيو الثامن الذي يعاني من عدم الاستقرار.

وحده إنتر حصد نقاطاً أكثر من يوفنتوس (37 مقابل 30) منذ تولي سباليتي تدريب "السيدة العجوز".

ويسعى فيورنتينا للتعافي من هزيمتين توالياً في الدوري عندما يواجه تورينو.

ويعوّل "لا فيولا" على مهاجمه مويس كين العائد من الإصابة بعدما دخل بديلاً في الخسارة أمام نابولي 1-2 في المرحلة الماضية، ويتطلع بشدة إلى عودته إلى أفضل مستوياته سريعاً في صراعه لتجنب الهبوط.

يعاني اللاعب البالغ 25 عاماً والذي سجل 25 هدفاً في جميع المسابقات الموسم الماضي، من تراجع مستواه هذا الموسم، لكن رغم ذلك سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات، قبل أن يتعرض لإصابة في كاحله الشهر الماضي.

ويسعى كين أيضاً لإثبات جاهزيته البدنية قبل مباراة إيطاليا في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم أمام إيرلندا الشمالية في مارس.

ويقبع رجال باولو فانولي في المركز الثامن عشر مع 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان التي يحتلها ليتشي، ويواجهون خطراً حقيقياً بالهبوط من دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004.