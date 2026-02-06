جولة مينا للجولف تختتم «رباعية مصر» بنجاح كبير

القاهرة (الاتحاد)

اختتمت جولة مينا للجولف، المبادرة الإماراتية الرائدة والجولة الوحيدة التي يقع مقرها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والمعترف بها من قبل التصنيف العالمي للجولف، بنجاح سلسلة البطولات الأربع التي أقامتها في مصر، وشهدت البطولة الختامية فوز الإسباني خوان سالاما في نادي مدينتي للجولف، محققاً فوزاً تصدّر خلاله الترتيب العام من البداية حتى النهاية، وسجّل في الجولة الختامية خمس ضربات تحت المعدل «65 ضربة»، لينهي البطولة بمجموع 17 ضربة تحت المعدل، ويتوّج بأول ألقابه في جولة مينا للجولف.

ويمثّل ختام بطولة مدينتي نهاية ناجحة لجولة مصر المكوّنة من 4 بطولات ضمن جولة مينا، حيث تم توزيع 400 ألف دولار جوائز مالية على 4 ملاعب ذات مواصفات عالمية في «العنوان مراسي» و«نيو جيزة» أيضاً.

وتتجه الجولة التي بدأت من البرتغال لتستكمل منافسات الموسم في المغرب في وقت لاحق من الشهر الجاري، ثم تستمر رحلتها بعد ذلك نحو الأردن في شهر مارس المقبل، على أن يكون الختام في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحصل سالاما على 18 ألف دولار من مجموع الجوائز البالغ 100 ألف دولار، إضافة إلى نقاط التصنيف العالمي للجولف.

وضع سالاما بصمته في البطولة منذ اليوم الأول بتسجيله رقم قياسي في الملعب بلغ 60 ضربة، ولم يتخلَّ عن الصدارة طوال البطولة، لينهي المنافسات متقدماً بثلاث ضربات، على بطل الأسبوع الماضي جاك ديفيدسون والمتصدر المشترك قبل الجولة الأخيرة أوين إدواردز، اللذين تقاسما المركز الثاني بمجموع 14 ضربة تحت المعدل.

ويمثل هذا الفوز تعويضاً لسالاما بعد خسارته أمام ديفيدسون في جولة فاصلة بملعب العنوان مراسي للجولف قبل 7 أيام فقط.

وقال سالاما: «تسجيل 60 ضربة كان أفضل إنجاز شخصي لي، والبدء بهذه الطريقة وضع الأساس لكل شيء. كان لديّ مساعد شخصي محلي هذا الأسبوع يقرأ المساحات الخضراء بشكل ممتاز، وكانت بداية رائعة للعام».

وقال: «هذا الفوز يعني لي الكثير. إنه أول فوز دولي لي، وهو مهم جداً لمواصلة السعي وراء حلمي، أنا ممتن لجولة مينا للجولف لإتاحة الفرصة لنا للعب في ملاعب رائعة، إنهم يقومون بعمل رائع، والآن نتجه إلى المغرب».

أما ديفيدسون، الذي أنهى جولته بـ66 ضربة ليحتل المركز الثاني، فقال: «كان يوماً بطيئاً بالنسبة لي. عندما تبدأ متأخراً بضربتين، عليك المطاردة، لكن خوان لعب بشكل رائع ولم يخطئ كثيراً، لم أنجح في تسجيل الضربات القصيرة التي أحتاج إليها لتقليص الفارق، لكن كان أسبوعاً جيداً مليئاً بالإيجابيات».

وسجّل الإنجليزي بن جونز أفضل نتيجة في اليوم الأخير بـ64 ضربة «6 منها تحت المعدل» ليصعد إلى المركز الرابع بمجموع 13 تحت المعدل، بينما أنهى مواطنه كيرتس نايبس المنافسات خامساً بمجموع 10 ضربات تحت المعدل بعد تسجيله أيضاً 64 ضربة.

وتقاسم ثلاثة لاعبين المركز السادس بمجموع 9 ضربات تحت المعدل، وهم الهولندي لارس كيونن، والإنجليزي جوردان وريزديل، والإيطالي لودوفيكو أددابو، الذي حصد نقاطاً مهمة في تصنيف الجولة في ظل غياب المتصدر كريس وود بسبب مشاركته في بطولة قطر للأساتذة.