«ابن سليم» يستعرض مهاراته في القيادة في جولة مع رئيس باراجواي

دبي (الاتحاد)

عاد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، إلى قيادة السيارات ليقدم لمحة لرئيس باراجواي سانتياجو بينيا عن مجموعته من السيارات الفاخرة في دبي.

وكان الرئيس بينيا يشارك في قمة الحكومات العالمية في دبي هذا الأسبوع، وقد لبى برفقة السيدة الأولى ليتيسيا أوكامبوس، دعوة محمد بن سليم لقضاء بعض الوقت في مشاركة شغفهما بالسيارات.

وقد اصطحب محمد بن سليم، الحائز على لقب بطولة راليات الشرق الأوسط 14 مرة، الرئيس بينيا في جولة بسيارتين من سياراته المفضلة، وهما أستون مارتن فالكيري وبوجاتي شيرون سوبر سبورت.

وفي هذا السياق قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA): "لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أقضي هذا الوقت مع رئيس باراجواي والسيدة الأولى، وشرفاً لي أن أرحب بهما في بلادي".

وأضاف: "لقد كانت أوقاتاً رائعة، تعكس قوة الصداقة التي تجمعنا. وفي ظل قيادة الرئيس بينيا، يبدو مستقبل رياضة السيارات والتنقل في باراجواي مشرقاً".

وقد توطدت علاقة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بالرئيس بينيا، بعد لقائهما لمناقشة قضايا رياضة السيارات والتنقل العالمية خلال المؤتمر الأميركي السنوي للاتحاد الدولي للسيارات في مدينة أسونسيون عاصمة باراجواي في أغسطس من العام الماضي.

وافتتح الرئيس بينيا رسمياً فعاليات المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، والذي جمع رواد قطاع التنقل ورياضة السيارات من جميع أنحاء الأميركتين، لاستعراض المبادرات الرئيسية في مجالات السلامة المرورية، والتنقل المستدام، والنمو الرياضي الإقليمي، والابتكار في مجال النقل.

كما مهد المؤتمر الطريق للحظة تاريخية في رياضة السيارات في باراجواي، حيث شاركت البلاد لأول مرة في أجندة بطولة العالم للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، وذلك من خلال رالي باراجواي الذي أقيم في منطقة إيتابوا.

وحضر بن سليم حفل افتتاح الرالي يرافقه الرئيس بينيا، وصرح وقتها بأن انضمام باراجواي إلى البطولة، إلى جانب الجولة الختامية الجديدة لموسم 2025 في المملكة العربية السعودية، يبشر ببداية حقبة جديدة ومثيرة لرياضة الرالي على أعلى المستويات.

ويمثل الظهور الأول لباراجواي في روزنامة بطولة العالم للراليات لحظة تاريخية لرياضة السيارات الباراجوانية، معززاً الشغف المشترك بالسباقات وتاريخها العريق في رياضة الراليات.

وفي الوقت نفسه، أتاح المؤتمر الأميركي السنوي للاتحاد الدولي للسيارات والذي أقيم في أغسطس من العام الماضي، فرصة حيوية لتعزيز التعاون بين دول الأميركتين، وتبادل الخبرات في مجالي النقل ورياضة السيارات، والنهوض بالأولويات المشتركة المتمثلة في السلامة والاستدامة والابتكار.