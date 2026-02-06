الأبطال يتوافدون على أبوظبي قبل انطلاق «ألعاب الماسترز 2026»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

قبل ساعات من حفل الافتتاح الرسمي لمنافسات «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في المنطقة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة تتجاوز 25 ألف رياضي يمثلون أكثر من 100 جنسية، يتنافسون في 30 رياضة متنوعة، بدأت نخبة من أبرز نجوم الرياضة العالمية في التوافد إلى أبوظبي، عاصمة الرياضة العالمية، استعداداً للمشاركة في الحدث المرتقب.

ويجذب الحدث العالمي، الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، عدداً كبيراً من أبطال الألعاب المختلفة وأبطال «الماسترز»، حيث عبّر البرازيلي أندرسون مارتينز فيل، المصنّف السادس عالمياً في رياضة الوثب العالي، وبطل أميركا الجنوبية ثلاث مرات، عن سعادته بالمشاركة، وقال في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة «إنستجرام» مرفقاً بلقطات من وصوله إلى أبوظبي: «تم تأكيد مشاركتي في دورة ألعاب الماسترز، وبدأت الاستعدادات بالفعل. أنا سعيد للغاية بوجود شركاء أقوياء يجعلون هذا الحلم حقيقة».

من جهته، أكد البرازيلي ألكسندر سانتياغو جوميز أن المشاركة في ألعاب الماسترز تمثل تجربة استثنائية، قائلاً: «لطالما كانت ألعاب الماسترز في الصدارة بفضل فريقها وتنظيمها المذهلين، وستكون هذه المشاركة تجربة لا تُنسى، ونتطلع إليها بشغف كبير».

ويشهد حدث «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» مشاركة منتظرة للبطل الكويتي صالح الحداد، المتوّج أخيراً بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل، بعد تحقيقه مسافة 6.88 أمتار، وذلك ضمن منافسات بطولة آسيا للماسترز لألعاب القوى (فئة 35 عاماً)، التي أقيمت في الهند خلال شهر نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي القارة.

كما تبرز من المشاركات الكويتية الرباعة شهد العتيبي، لاعبة نادي النصر، التي اختتمت مشاركتها في بطولة آسيا التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بتحقيق نتائج لافتة، أسهمت في تتويج فريق نادي النصر بالكأس الذهبية، إلى جانب حصد 12 ميدالية متنوعة.

وعلى صعيد السيدات، يبرز ضمن بعثة المنتخب السعودي، التي تضم 30 لاعباً ولاعبة، اسم ثريا بن لادن، لاعبة ألعاب القوى في نادي العلا، والتي سبق لها أن توجت بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر، أحد أصعب سباقات التحمل، وذلك خلال مشاركتها في ألعاب الماسترز في تايوان عام 2025.

وبعيداً عن أسماء الأبطال المعروفين، تحمل ألعاب الماسترز قصصاً إنسانية ملهمة، من بينها قصة البريطاني آشلي آدي (40 عاماً)، الذي يستعد للمشاركة في منافسات الحدث في أبوظبي، معبّراً عن طموحه بقوله: «إذا تمكنت بطريقة ما من العودة إلى الوطن بميدالية، فسيكون ذلك تتويجاً رائعاً لمسيرتي».

ويُعد آدي، المقيم في هوف إيدج، واحداً من أكثر من 25 ألف رياضي من مختلف أنحاء العالم يتنافسون في الحدث، بعدما سبق له المشاركة في دورة الألعاب العالمية للماسترز في تايوان العام الماضي، حيث خاض منافسات التنس.

ويشارك آدي في جولة التنس العالمية ضمن ألعاب الماسترز، وسبق له خوض منافسات في ويمبلدون، موضحاً: «سأشارك في منافسات التنس لفئة 40 عاماً فأكثر، في الفردي والزوجي والزوجي المختلط، إضافة إلى مشاركتي في سباق 100 متر، والوثب الطويل، ورمي الجلة ضمن الفئة نفسها».

وأضاف: «كرّست ساعات طويلة للتدريب في صالة الألعاب الرياضية، وغيّرت نظامي الغذائي، كما أتدرب مع فريق متخصّص في سباقات السرعة، وأشعر اليوم، رغم بلوغي 40 عاماً، بأنني في أفضل حالاتي البدنية على الإطلاق».

وأشار آدي إلى أن ألعاب الماسترز تحظى بدعم اللجنتين الأولمبية والبارالمبية، وتهدف إلى تشجيع ممارسة الرياضة في الفئات العمرية الأكبر سناً، موضحاً أن الفئات تُقسّم كل خمس سنوات بدءاً من سن 35 عاماً، لافتاً إلى أن أكبر متسابق في نسخة تايبيه الماضية تجاوز عمره 100 عام.

يُذكر أن آدي مارس الرياضة محلياً طوال حياته، وسبق له اللعب كلاعب كرة قدم شبه محترف في ناديي بريجهاوس تاون وليفرسيدج، قبل أن يواصل شغفه الرياضي عبر المشاركة في بطولات الماسترز العالمية.